Сексолог предупредила о неожиданной опасности воздержания

«Дело в том, что у нас после мощного оргазма выделяются определенные гормоны в кровь, которые сказываются на состоянии здоровья и красоте человека. В том числе уменьшается риск образования раковых опухолей», — сказала Миллер, назвав секс «чудодейственной таблеткой», способной повысить иммунитет и улучшить настроение.