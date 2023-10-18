Врач предупредила, что воздержание повышает риски развития рака

Половая жизнь положительно влияет на женское здоровье. Дело в том, что у нас после мощного оргазма выделяются определенные гормоны в кровь, которые сказываются на состоянии здоровья и красоте человека. В том числе уменьшается риск образования раковых опухолей. Секс – это та чудодейственная таблетка, которая поможет повысить иммунитет и улучшить настроение. Также у человека снижается тревожность, потому что вырабатывается дофамин – гормон счастья. И поэтому я советую налаживать эту сферу тем, у кого она проседает, – рассказала Миллер.