Врач предупредила, что воздержание повышает риски развития рака
Врачи неоднократно подчеркивают, что половая жизнь положительно влияет на женское здоровье, рассказала NEWS.ru сексолог Александра Миллер. По ее словам, сексуальная активность помогает повысить иммунитет, улучшить настроение и даже снизить риск развития злокачественной опухоли.
Половая жизнь положительно влияет на женское здоровье. Дело в том, что у нас после мощного оргазма выделяются определенные гормоны в кровь, которые сказываются на состоянии здоровья и красоте человека. В том числе уменьшается риск образования раковых опухолей. Секс – это та чудодейственная таблетка, которая поможет повысить иммунитет и улучшить настроение. Также у человека снижается тревожность, потому что вырабатывается дофамин – гормон счастья. И поэтому я советую налаживать эту сферу тем, у кого она проседает, – рассказала Миллер.
Сексолог отметила, что, если у человека есть предрасположенность генетического характера, сексуальная активность едва ли сильно повлияет на здоровье.