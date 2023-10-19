Светлана Бондарчук рассказала о новом макияжном тренде

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук рассказала в Telegram-канале, что полное отсутствие макияжа становится новым трендом.

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Бондарчук уточнила, что речь идет не про имитацию, при которой на самом деле тщательным образом проработан тон, скрыты все особенности кожи, сделан аккуратный контуринг, прорисованы брови и накрашены ресницы.

Бондарчук отметила, что некоторые звезды кино и шоу-бизнеса уже отказались от макияжа или практически не наносят его.

В пример она привела Памелу Андерсон. Модель назвала американскую актрису "главным адептом" нового тренда.

Телеведущая поделилась кадрами с артистками и моделями без макияжа.