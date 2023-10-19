Светлана Бондарчук рассказала о новом макияжном тренде

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук рассказала в Telegram-канале, что полное отсутствие макияжа становится новым трендом.
Бондарчук уточнила, что речь идет не про имитацию, при которой на самом деле тщательным образом проработан тон, скрыты все особенности кожи, сделан аккуратный контуринг, прорисованы брови и накрашены ресницы.
Бондарчук отметила, что некоторые звезды кино и шоу-бизнеса уже отказались от макияжа или практически не наносят его.
В пример она привела Памелу Андерсон. Модель назвала американскую актрису "главным адептом" нового тренда.
Телеведущая поделилась кадрами с артистками и моделями без макияжа.
"Конечно же, вы можете заметить, что у кого-то нанесены тени для век, у кого-то - румяна. Но тут важно понимать общее направление. Ведь раньше сложно было представить, что кто-то выйдет на мероприятие без тонны грима на лице. А теперь - пожалуйста!" - рассказала модель.