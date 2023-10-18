Врач объяснила, почему после 30 лет становится труднее худеть

Процесс похудения усложняется после наступления 30 лет. Причиной этого становятся изменения в организме, которые замедляют обмен веществ, объясняла диетолог Эми Шапиро.

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Она добавила, что мышечная масса тела начинает сокращаться после 30 лет — на три–восемь процентов каждые десять лет. Мышцы эффективно помогают сжигать калории, но чем меньше их становится, тем сложнее проходит процесс похудения. В результате в совокупности с замедлением обмена веществ вес набирается, даже несмотря на диетическое питание.

Кроме того, гормональные изменения после 40-50 лет тоже замедляют процесс похудения. Так, женщины во время менопаузы испытывают падение уровня эстрогена, что связано с увеличением брюшного жира, а у мужчин понижается уровень тестостерона, который регулирует распределение жира, мышечную массу и силу.