Врач перечислила 5 главных правил похудения
Всем желающим снизить вес врач-гинеколог Екатерина Волкова напоминает: голодовки не работают, поскольку потерянные таким образом килограммы обязательно вернутся и «приведут» с собой еще парочку (если не больше).
«Снизится скорость обмена, что не даст тратить энергию пока организм не перевести на рельсы "расхода"», — объясняет эксперт в своем Telegram-канале.
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Чтобы уменьшить вес и придерживаться стабильных цифр, важно составить полноценный рацион питания, который не будет напрягать ни вашу нервную систему, ни организм в целом, говорит Екатерина Волкова.
Вот как заставить тело расходовать запасы, чтобы увеличить скорость обмена, а не просто временно скинуть несколько килограммов:
- Обязательно завтракайте. Вообще переносим основную часть рациона на первую половину дня. Если достаточно и качественно спим, наш организм тратит «запасные» углеводы, которые мы съели днем. Завтрак должен включать сложные углеводы, их количество зависит от ситуации, но именно это даст сигнал, что можно «тратить»/«жечь» энергию, а не запасать.
- Контролируйте объем порции. Норма за раз — 300 г, именно столько переваривается без остатка, остальное может отправиться в жир. С возрастом уменьшайте порции, но увеличивайте частоту приемов пищи. Идеальный вариант — трехразовое питание с одним или двумя перекусами.
- Не путайте голод и жажду. Как их различать? Не спешите бросаться на еду, сначала выпейте теплой воды или чая из ромашки. Если через 10 минут чувство голода не прошло, значит, это действительно голод. В ситуации, когда время основного приема пищи еще не настало, не бойтесь перекусить, только это не должна быть конфета или яблоко. Перекус — такой же прием пищи, только в мини-версии, поэтому он должен содержать белок, жиры, сложные углеводы и овощи, а не быть углеводной бомбой.
- Относитесь спокойнее к срывам. Главное — успокоиться и не заниматься самобичеванием. Скажите себе: «Ничего страшного, зато теперь я вернусь на путь правильного питания, поэтому я молодец!». Никто из нас не супермен: то цикл, то погода плохая, то кто-то нервы треплет. Причины срывов у всех примерно одинаковые: стресс, обида, скука, еда за компанию, праздники, дефицит внимания. Каждый раз, когда произошел срыв, стоит себя спросить почему и записать. Обязательно анализируйте причины, это реально помогает.
- Не пренебрегайте жирами. Это очень важный компонент в организме. Из жиров строятся половые гормоны, все клетки кожи. Кроме того, жировой компонент продлевает чувство сытости. Так что не пытайтесь их исключать или сводить до критичного минимума! При этом отдавайте предпочтение полезным жирам (орехи, растительные масла, жирная рыба, урбеч и прочее).