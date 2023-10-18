Врач перечислила 5 главных правил похудения

Всем желающим снизить вес врач-гинеколог Екатерина Волкова напоминает: голодовки не работают, поскольку потерянные таким образом килограммы обязательно вернутся и «приведут» с собой еще парочку (если не больше).

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«Снизится скорость обмена, что не даст тратить энергию пока организм не перевести на рельсы "расхода"», — объясняет эксперт в своем Telegram-канале.

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Чтобы уменьшить вес и придерживаться стабильных цифр, важно составить полноценный рацион питания, который не будет напрягать ни вашу нервную систему, ни организм в целом, говорит Екатерина Волкова.

Вот как заставить тело расходовать запасы, чтобы увеличить скорость обмена, а не просто временно скинуть несколько килограммов: