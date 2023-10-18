5 универсальных вещей, которые должны быть в гардеробе

В свое время, когда Рианна еще не стала бодипозитивной девушкой с формами, она быстро набирала, а потом сгоняла вес. Сначала заедала стресс, а потом сидела на жестких диетах. Заметив за собой такую тенденцию, барабодсская принцесса пополнила свой гардероб вещами любимых фасонов и цветов разных размеров, на все случаи. Мало ли, настроение и вес через месяц изменятся.

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У многих из нас, в отличии звезды с внушительным капиталом, нет такой возможности. Но тенденция к колебанию веса есть у многих.

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Если вы пока не дошли до диетолога и колебания веса — это проблема, вас выручат эти универсальные вещи в гардеробе. Они будут подстраиваться под вашу новую фигуру, а не вы под них.

Оверсайз

Одежда вне размера, которая растянется на любую фигуру — палочка-выручалочка. С таким вещами легко варьировать образы, они не будут подчеркивать животик, скроют лишний вес. В этой категори вы можете найти пиджаки, словно с мужского плеча, платья, рубашки, которые, в том числе, можно носить как пиджаки (даже поверх свитеров), толстовки для любильниц спортивного стиля.

Платья, юбки с запахом

Одежда с запахом позволяет растянуть вещь размера на два или наоборот убрать эти два размера. Это вневременной фасон, придуманный еще Дианой Фон Фюстенберг. Платья и юбки с запахом могут быть классических цветов или с универсальными принтами. Например колорблок, который можно подстроить под одежду любых оттенков в образе. Если вам не нравятся модели с запахом, отдайте предпочтения платьям свободного кроя на пуговицах, моделирующихся с помощью резинки с поясом.

Джинсы, брюки, юбки paper bag

Верх таких моделей чем-то напоминает корсет. Сюда вставлена эластичная резинка, которая растягивается. Модели могут быть на завязках, пуговицах. Как правило, у всех высокая талия, так что, пояс не только растянется под вас, но и скроет животик..

Свитера

Выбирайте удлинные и свободные свитера и кардиганы, желательно прямого кроя. Они будут выглядеть, как оверсайз, если похудеете, и не подчеркнут недостатки фигуры, когда пополнеете.

Свободная база