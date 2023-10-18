Какие куртки и пуховики носить этой осенью

Уверены, что тепло и мода — вещи несовместимые, а красота неизменно требует жертв?

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Доказываем обратное на примерах: стиль теплу не помеха!

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Короткие и объемные

Помнится, в аналогичной куртке за полмиллиона рублей Кендалл Дженнер высмеяли еще в прошлом декабре. Знаменитость, похоже, в своем выборе была уверена на все сто и язвительные шутки проигнорировала. Теперь короткие и чрезвычайно объемные модели наконец добрались до массмаркета. И все же, если вы не хотите нарваться на остроты, выбирайте менее массивные варианты, дабы избежать неуместных ассоциаций.

Кожаные

Все реже натуральная и все чаще с приставкой «эко» кожа покоряет подиумы из года в год. В коллекциях осень-зима вещей из этого материала немало. Актуальны как грубые (и даже потертые) байкерские куртки, так и гладкие изысканные кожаные блейзеры. Впрочем, кое-что объединяет большинство моделей, и это определенно ностальгия.

Яркие

Спортивные модели курток тоже могут быть интересными, в первую очередь за счет цвета. Стремитесь приковывать взгляды? Даже не смотрите в сторону дизайнов, которые неизменно кочуют из сезона в сезон. Однотонные дутые куртки оставляем для стадиона и поездки в лес, а для города ищем нечто, отгоняющее осеннюю хандру.

Шерстяные (и мягкие!)

Шерсть в этом сезоне — синоним уюта. Актуальны мягкие во всех смыслах куртки и пальто: речь и о форме, и о качестве материала. Свежие модели отличает подчеркнутый минимализм. И несмотря на вечную актуальность классики, строгие варианты проиграют новым веяниям в этом сезоне. Что касается цвета, шоколадно-коричневые, кремовые и серые оттенки будут отличным выбором.

Ветровки-бомберы

Модные бомберы тяготеют скорее в сторону милитари-эстетики, чем к университетской униформе. На осень выбираем удобные и практичные модели сдержанных цветов, которые защитят от ветра и осадков в пасмурный день.

Строгие с карманами

А тем, кто в ветровках-бомберах боится замерзнуть, подойдут удлиненные легкие куртки и плащи с накладными карманами. Скромные модели в разнообразных актуальных коллекциях рискуют остаться незамеченными и едва ли будут на всех этой осенью. Но тем лучше, не правда ли?

Приталенные

Гротескные оверсайз-силуэты на подиумах потеснил силуэт «песочные часы». Коснулась эта тенденция и верхней одежды. Заметим, что бежать за новым пальто не обязательно, достаточно потуже затянуть пояс на талии и наслаждаться обновленным образом.

Мягкие на ощупь

Комфорт, физический и моральный, — тренд, который нам определено нравится. Если вы мечтали закутаться в нечто теплое, пушистое и мягкое, ваш звездный час настал. Овчина и все, что пытается ей казаться, — яркий представитель этой тенденции.

Куртка-рубашка

Куртки-рубашки под международным названием overshirt радуют разнообразием. Границы между моделями стираются: «верхняя» рубашка может с одинаковым успехом походить как на легкое пальто, так и на блузу.

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