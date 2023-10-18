Как поднять нависшие веки в домашних условиях

На запрос «поднимите мне веки», косметологи сразу отправят вас на блефаропластику или ряд аппаратных процедур.

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Но, что, если вы боитесь таких серьезных вмешательств, как огня, а нависшие веки не то чтобы мешают, а не нравятся с точки зрения эстетики?

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Есть способы убрать их в домашних условиях.

Микротоковый массажер

Это как тренажер в спорзале. Массажер помогает прорабатывать мышцы лица, стимулирует крово- и лимфоток, активирует процессы обновления клеток и омоложения. В случае с нависшим веком, нужно проводить массажером по линии бровей. Конечно, он не может решить проблему полностью, но, если делать массаж раз или два в неделю, чуть-чуть приподнимет веки. А заодно разгладит морщинки вокруг глаз.

Уходовые средства

Ни один крем не может работать, как хирург, так что нависшие веки он не уберет, но поможет не усугубить ситуацию. Ищите в составе таких продуктов церамиды или керамиды, пептиды матрикины, гиалуроновую кислоту, коллаген, кофеин. Важно, не все кремы для глаз можно наносить непосредственно на веки. Ищите на баночках пометки «для кожи вокруг глаз и век».

Макияж

Один из быстрых методов преображения — лифтинг-макияж. Чтобы поднять нависшие веки, этот прием придумала еще модель Твигги. Правда, она делала нарочитый кукольный мейкап, а именно, наносила черный карандаш по линии, разделяющей подвижное и неподвижное веко. Но можно адаптировать такой метод под повседневный образ.

Для этого нанесите на все веко светло-бежевые тени. Коричневыми тенями выделите линию, разделяющую подвижное и неподвижное веко, причем кончик линии приподнимите к виску. Слегка растушуйте линию. Выделите лайнером ресничный контур верхних век, нанесите тушь в два слоя на верхние ресницы.

Наклейки

Существуют наклейки для нависших век, их много от разных производителей. У этих средств нетоксичный клей, он не сушит кожу и безопасен. Часто делается из органических вещества. Использовать наклейку просто, вы подбираете в наборе ее по размеру века, клеите в складку века, и оно мгновенно приподнимается. Взгляд становится открытым.