Головные уборы, которыми стоит обзавестись этой осенью

Возможно, вы уже успели подобрать шикарное пальто или комфортную куртку в наступившие холода, однако без головного убора никак не обойтись.

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Если вас мучают сомнения, что же выбрать во время следующего шопинга и остаться в тренде, мы подскажем топовые варианты, которые идеально впишутся в городской стиль.

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Шляпа федора

Бессмертная классика для поклонников пальто и тренчей. Вы скажете, федора устарела и, вообще, больше идет мужчинам, но тут стилисты с вами не согласятся. Уже несколько лет шляпа остается в тренде и будет прекрасным вариантом, если вы пока не готовы к смелым экспериментам с образом, но хотите освежить свой «лук» новым аксессуаром. Конечно, нужно быть осторожнее, если в вашем регионе постоянно идут дожди — фетр не терпит влажности, в остальных случаях смело подбирайте «безопасные» цвета шляпы, к примеру, черный, молочный, бежевый и синий, и смело надевайте даже с худи.

Капор

Ищите больше комфорта и тепла? Тогда вашему вниманию стилисты предлагают капор. Еще один хит последних лет, но в этом году этот головной убор пользуется особенным спросом, возможно, из-за резкого похолодания в средней полосе. С капором можно не стесняться и выбирать практически любую модель — от украшенной пайетками до полупрозрачного, правда, последний едва ли защитит от ветра. Капор идеально подойдет для образов c casual-куртками, классическими пальто и кожаными бомберами.

Косынка

Супертренд этого года. Косынка уже давно вышла из узкого подстиля peasant и смело покоряет города. Кстати, к микротрендам можно отнести вязаную косынку, которая отлично согреет, даже если на улице почти заморозки. Не забываем и про кожаную модель, которая особенно хорошо подойдет любительницам классического стиля и проживет с вами до самой зимы. Да, с шубой стилисты тоже разрешают ее носить.

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