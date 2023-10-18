Врач перечислила опасные ошибки ухода за кожей

Очищение кожи — один из важнейших этапов, которым часто пренебрегают, что ведет к ухудшению ее состояния, рассказала врач-косметолог Тагуи Аветова. В беседе с «Лентой.ру» специалистка перечислила и другие опасные ошибки, которые нередко допускают во время ухода за кожей лица.

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В первую очередь врач рекомендовала правильно подбирать косметические средства, не нарушающие защитный барьер кожи — так называемую гидролипидную мантию. Повреждение защиты может привести к обезвоживанию кожи и сделать ее уязвимой перед микробами, объяснила Аветова. Также она рекомендовала выбирать очищающие средства с мягкими поверхностно-активными веществами.

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"Отсутствие двухфазного очищения — еще одна ошибка ухода за кожей. Декоративная косметика и средства с SPF-фильтрами проникают глубоко в поры. Поэтому сначала нужно использовать гидрофильное масло, мицеллярную воду, а уже после — средства для умывания", —Тагуи Аветова.

Врач добавила, что при выборе удодовых средств нужно учитывать состояние и тип кожи. Она также подчеркнула, что нельзя пересушивать кожу, даже жирную.

Спиртосодержащие или подсушивающие лосьоны могут спровоцировать излишнюю выработку кожного сала

Аветова призвала не использовать часто пилинги и скрабы, чтобы не травмировать кожу. По ее словам, допустимо применять эти агрессивные средства не чаща раза или двух в неделю. Также врач посоветовала не забывать про увлажняющие кремы и сыворотки. Без них, отметила косметолог, кожа становится тусклой, сухой, раздраженной. Все это провоцирует образование морщин.

"Нельзя выдавливать прыщи. Это может привести к подкожным кистам, занесению инфекции и даже сепсису", — Тагуи Аветова.

Еще одной частой ошибкой врач назвала отказ от использования солнцезащитных средств с высоким содержанием SPF-фильтров. «Вопреки расхожим мнениям, ультрафиолетовые лучи негативно влияют на кожу даже в пасмурную погоду, что приводит к обезвоживанию, снижению тонуса и гиперпигментации. В летнее нужно использовать солнцезащитные кремы и эмульсии с SPF 30-50. В зимнее время уровень защиты можно снизить до SPF 15-20», — заключила косметолог.