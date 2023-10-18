Крутые фишки, как получиться красивой на фото: советы профессионала

Звездный фотограф Дмитрий Исхаков поделился эксклюзивным опытом.

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О том, что есть люди фотогеничные, а есть не очень, любители фотографироваться прекрасно знают. Но, оказывается, зачастую проблема плохих снимков — это не всегда вопрос внешности. Существует масса причин, почему вы плохо получаетесь в кадре. Впрочем, даже если до этого камера вас не любила, есть шанс все исправить. Профессиональный фотограф Дмитрий Исхаков, которого многие знают еще и как экс-супруга певицы Полины Гагариной, в своей жизни сфотографировал немало звезд, так что прекрасно знает, как сделать крутой снимок. И поделился с WomanHit своими лайфхаками.

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Надо понимать, что не все зависит от вас, как от модели, много решает фотограф. Если он профан, то есть риск, что как бы вы ни старались, он просто не увидит вас через свою камеру так, как вам хотелось бы. Посмотрите на работы фотографа, как он работает с людьми. Кто-то лучше снимает детей, кто-то беременных, кто-то мастер портретов. Выбирайте того, кто лучше подходит под вашу задачу.

Подбор референсов ( образцы желаемого кадра)

Это поможет вам сэкономить время и дать направление фотографу. Я, как фотограф, всегда прошу референсы у клиента. Иначе большой риск не совпасть с ожиданиями человека. Кроме того, повторить проверенный временем кадр всегда проще, чем придумывать что-то свое, особенно для новичка.

Улыбаться или нет?

Мой совет однозначно: «Да!» Но тут не все так просто. Если у вас нет опыта съемки, то естественности добиться будет непросто. Обязательно попросите фотографа поставить зеркало рядом с ним, чтобы вы смогли видеть себя в момент съемки. Это упростит вам задачу. Порепетируйте улыбку перед зеркалом в одиночестве. Работа моделью — это усилие. Не у всех есть дар от природы классно получаться на фотографиях. Улыбка должна бы уверенная и натуральная — это делает людей привлекательными и красивыми на снимках. Надо подумать о чем-то приятном — это помогает.

Серьезные, задумчивые фотографии тоже бывают нужны. В таком случае тоже важно потренироваться перед зеркалом. Не зажимайте рот и челюсть.

Глаза и взгляд

Переходим к очень важному пункту. Не выпучивайте глаза и не поднимайте брови — это все от нервов. Важно настроиться. Можно смотреть сквозь камеру, в пространство, можно сфокусироваться четко на объективе. Взгляд в сторону или немного в пол тоже хорош: спросите фотографа, как лучше.

Опять же стоит настроиться и подумать о чем-то подходящем желаемому настроению. Это обязательно скажется на взгляде. Самые крутые снимки — те, в которых во взгляде чувствуется характер, сила, слабость, испуг, любовь и другие эмоции. Пустота во взгляде всегда делает снимок слабым и пустым. Можете решать про себя уравнения или решать таблицу умножения, как вариант. Это сделает вас сфокусированным и собранным. Можете думать о любимых людях — и взгляд ваш станет нежным и мягким.

Рабочая — нерабочая сторона

Человек — не яйцо и не симметричен от природы. У некоторых из нас есть более фотогеничная сторона и менее фотогеничная. Не игнорируйте этот момент, если только вы не в восторге от себя со всех сторон.

Сделайте тесты и присмотритесь. Даже у знаменитых голливудских актеров есть любимые рабочие стороны, и они о них не стесняются говорить публично. Это нормально.

Живые волосы

Знаменитые мастера фотографии знают этот секрет. Текстура волос добавляет снимку бонусных очков, а в движении они выглядят еще привлекательнее. Живые, подвижные волосы всегда делают снимок динамичнее и привлекательнее. Если есть возможность, возьмите на съемку стилиста, который поможет вам.

Одежда

Одежда отражает ее владельца, но если у вас нет стилиста, то я бы вам рекомендовал придерживаться чистого и лаконичного стиля. Базовые вещи всегда выглядят хорошо и будут смотреться актуально и спустя годы. Простая белая или черная рубашка или блузка, футболка, водолазка, одноцветные костюмы — это всегда актуально. Хотя можете поэкспериментировать с цветом и дизайном, но будьте осторожны.

Макияж

Не перестарайтесь с макияжем, но базовые манипуляции сделать надо. Выровнять тон кожи, чуть подчеркнуть глаза и губы. Но лучше всего взять на съемку визажиста, работы которого вам нравятся.

Найдите точку опоры и будьте пластичны

Если снимаетесь в полный рост, добавьте точку опоры. Подойдут стул, кресло, стена, можно сесть на пол и т. п. Если вы будете стоять колом или столбом, это будет выглядеть нелепо. Вообще пластика и умение владеть своим телом не всегда доступны неопытным моделям. Поставьте перед собой зеркало, соберите референсы и прямо повторите позы, которые принимают модели или артисты на известных снимках.

Семейные съемки

Тут посоветую подобрать одежду в одной гамме — это всегда красиво. Классика всегда в моде. Чистые аккуратные снимки на лаконичных фонах сделают ваши фотографии актуальными на многие годы. Избегайте странных, кричащих и слишком вычурных фотозон и интерьеров. Такие снимки спустя годы выглядят нелепо и смешно.