Бренд Pepfer выпустил осеннюю коллекцию сумок «Vintage»

«Когда будущее туманно, всегда можно обратиться к традициям. В этой коллекции я совместила уютный и практичный гобелен и артистичные сумочки-фермуары, — рассказывает дизайнер Вера Прокина. — Как бы уютно ни было в привычном пространстве, почаще выбирайтесь на премьеры, показы и другие светские события, ведь это наполняет жизнь красками. И конечно, традиции традициями, но наши сумочки созданы не только для театралов, но и в целом для девушек с хорошим вкусом и чувством юмора: эти аксессуары прекрасно сочетаются с повседневными базовыми вещами, добавляя им характер и иронию. А без этого сейчас точно никуда».