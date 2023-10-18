Бренд Pepfer выпустил осеннюю коллекцию сумок «Vintage»
Осень — самое время переключить свое внимание с прогулок по паркам на культурные мероприятия, будь то открытие выставки или театральная премьера. В дресс-код любого из таких событий гармонично впишутся сумки и аксессуары из осенней коллекции PEPFER, посвященной винтажной эстетике.
Новая капсула так и называется — «Vintage». В нее дизайнер бренда Вера Прокина включила сумки-тоуты разных размеров и театральные фермуары, которые и сами воспринимаются как произведение искусства.
Ключевая деталь коллекции тоутов — прочный износостойкий гобелен по мотивам работ художника Уильяма Морриса. Уникальный материал произведен на одной из старейших мануфактур России, он не только придает сумкам долговечность, но и добавляет им аристократический шарм.
Ключевая деталь коллекции тоутов — прочный износостойкий гобелен по мотивам работ художника Уильяма Морриса
Вышивка тоже стала значимым акцентом коллекции «Vintage»: вышитые рисунки украсили фермуары из натуральной кожи. В центре внимания бренда оказались классические сказочные мотивы, наделяющие аксессуары ощущением волшебства. Например, фермуар «Щелкунчик» — чем не идеальный спутник для похода на балет?
«Когда будущее туманно, всегда можно обратиться к традициям. В этой коллекции я совместила уютный и практичный гобелен и артистичные сумочки-фермуары, — рассказывает дизайнер Вера Прокина. — Как бы уютно ни было в привычном пространстве, почаще выбирайтесь на премьеры, показы и другие светские события, ведь это наполняет жизнь красками. И конечно, традиции традициями, но наши сумочки созданы не только для театралов, но и в целом для девушек с хорошим вкусом и чувством юмора: эти аксессуары прекрасно сочетаются с повседневными базовыми вещами, добавляя им характер и иронию. А без этого сейчас точно никуда».
Коллекция «Vintage» доступна на официальном сайте https://pepfer.ru
Бренд Pepfer выпустил осеннюю коллекцию сумок «Vintage»