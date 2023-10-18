Мьюинг: названы опасные последствия популярного упражнения

В сети набирает популярность упражнение под названием «мьюинг», которое, как утверждается, может изменить линию подбородка. Эксперты WebMD рассказали, чем опасна такая практика.

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В основе мьюинга лежит особая техника расположения языка во рту. Нужно закрыть рот, а язык полностью прижать к нёбу. Некоторые люди советуют произносить звук «нь», что позволит языку найти правильное положение во рту.