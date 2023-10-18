Какие хобби полезны для женского здоровья
Хотя отдых сам по себе оказывает положительное влияние на здоровье, новые исследования показывают, что хобби приносят больше пользы, чем любые другие повседневные занятия. Чем полезны популярные увлечения — в материале “Рамблер”.
Исследование, опубликованное в журнале "Психосоматическая медицина", показало, что регулярное занятие хобби или активным отдыхом может помочь в краткосрочной перспективе почувствовать себя лучше, справляясь с негативным стрессом и принося ощущение удовлетворения и радости в повседневную жизнь.
Наличие хобби положительно влияет на общее состояние здоровья и может способствовать более эффективной повседневной деятельности, снижению вероятности тяжелых исходов заболеваний и увеличению продолжительности жизни. При этом положительный эффект был выше у тех участников исследования, которые занимались многими видами досуга, по сравнению с теми, кто увлекался лишь парой из них.
Какие хобби полезны для женского здоровья?
Йога, если ею заниматься регулярно, может уменьшить симптомы тяжелого ПМС, включая тревогу и депрессию у некоторых женщин. Некоторые позы могут уменьшить давление на матку, снимая спазмы, а легкая растяжка позволяет снять скованность и напряжение в нижней части спины. По данным Американской ассоциации йоги, раздражительность, депрессия и плохое настроение могут быть сняты регулярной медитацией, которая является частью многих йога-практик. Ассоциация также объясняет, что некоторые упражнения стимулируют работу эндокринной и репродуктивной системы, помогая сбалансировать химический состав организма.
Садоводство полезно для женщин в период менопаузы, так как оно представляет собой малоинтенсивный вид физической активности, не требующий больших нагрузок на организм. Вы можете работать в своем собственном темпе, независимо от уровня физической подготовки. По сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни, у садоводов значительно ниже вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта, повышенного уровня холестерина, высокого кровяного давления и даже диабета. Кроме того, они чаще выполняют свою дневную норму фруктов и овощей, потому что питаются плодами своего труда.
Справиться с синдромами менопаузы поможет и музыкальная терапия. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Menopause, у женщин, принимавших участие в музыкальной терапии, снизился уровень депрессии и ослабли симптомы менопаузы по сравнению с теми, кто не участвовал в терапии. Испытуемые, которым была предложена музыкальная терапия, выбрали свою любимую песню и получили задание слушать ее в наушниках не менее 15 минут каждый день, когда они находились одни в спокойной обстановке, в течение 6 недель. Поэтому, чтобы быть здоровой, необходимо просто слушать свою любимую музыку!
Кроссворды, настольные игры и прочие умственные занятия могут снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера. На 9% снижен риск развития деменции у людей, занимающихся активной умственной деятельностью, например, разгадыванием кроссвордов или игрой в игры, карты или шахматы. На 7% снижается риск развития деменции у людей, которые говорят, что они рисуют или пишут, занимаются рукоделием, работой по дереву или металлу.