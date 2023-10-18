Хотя отдых сам по себе оказывает положительное влияние на здоровье, новые исследования показывают, что хобби приносят больше пользы, чем любые другие повседневные занятия. Чем полезны популярные увлечения — в материале “Рамблер”.

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Исследование, опубликованное в журнале "Психосоматическая медицина", показало, что регулярное занятие хобби или активным отдыхом может помочь в краткосрочной перспективе почувствовать себя лучше, справляясь с негативным стрессом и принося ощущение удовлетворения и радости в повседневную жизнь.

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Наличие хобби положительно влияет на общее состояние здоровья и может способствовать более эффективной повседневной деятельности, снижению вероятности тяжелых исходов заболеваний и увеличению продолжительности жизни. При этом положительный эффект был выше у тех участников исследования, которые занимались многими видами досуга, по сравнению с теми, кто увлекался лишь парой из них.

Какие хобби полезны для женского здоровья?

Йога, если ею заниматься регулярно, может уменьшить симптомы тяжелого ПМС, включая тревогу и депрессию у некоторых женщин. Некоторые позы могут уменьшить давление на матку, снимая спазмы, а легкая растяжка позволяет снять скованность и напряжение в нижней части спины. По данным Американской ассоциации йоги, раздражительность, депрессия и плохое настроение могут быть сняты регулярной медитацией, которая является частью многих йога-практик. Ассоциация также объясняет, что некоторые упражнения стимулируют работу эндокринной и репродуктивной системы, помогая сбалансировать химический состав организма.

Садоводство полезно для женщин в период менопаузы, так как оно представляет собой малоинтенсивный вид физической активности, не требующий больших нагрузок на организм. Вы можете работать в своем собственном темпе, независимо от уровня физической подготовки. По сравнению с людьми, ведущими малоподвижный образ жизни, у садоводов значительно ниже вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, инфаркта, повышенного уровня холестерина, высокого кровяного давления и даже диабета. Кроме того, они чаще выполняют свою дневную норму фруктов и овощей, потому что питаются плодами своего труда.

Справиться с синдромами менопаузы поможет и музыкальная терапия. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Menopause, у женщин, принимавших участие в музыкальной терапии, снизился уровень депрессии и ослабли симптомы менопаузы по сравнению с теми, кто не участвовал в терапии. Испытуемые, которым была предложена музыкальная терапия, выбрали свою любимую песню и получили задание слушать ее в наушниках не менее 15 минут каждый день, когда они находились одни в спокойной обстановке, в течение 6 недель. Поэтому, чтобы быть здоровой, необходимо просто слушать свою любимую музыку!