5 модных трендов, о которых вам нужно знать

5 модных трендов из Тиктока, о которых вам нужно знать
Одним из главных модных трендов среди представителей поколения Z этой осенью стали — барабанная дробь — поношенные кожаные куртки. Пользователи Тиктока активно интересуются ими — свежие ролики по теме набирают сотни миллионов просмотров.
Почетное второе место достается монохромным образам. Если коротко, не важно что, важно, какого оно цвета. На платформе без труда можно найти референсы однотонных офисных и спортивных нарядов.
Когда дело доходит до обуви, авторы из Тиктока в большинстве случаев спешат объяснить, что осенью следует носить обувь на плоской подошве, в основном балетки. Но вот насчет конкретных моделей мнения разделились: востребованными оказались как классические, с тонким бантиком спереди, так и вариации с квадратным носом или пряжками.
Кроме того, к трендам можно отнести рубашки с открытыми плечами и мешковатые джинсы.