5 модных трендов, о которых вам нужно знать

Одним из главных модных трендов среди представителей поколения Z этой осенью стали — барабанная дробь — поношенные кожаные куртки. Пользователи Тиктока активно интересуются ими — свежие ролики по теме набирают сотни миллионов просмотров.

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Почетное второе место достается монохромным образам. Если коротко, не важно что, важно, какого оно цвета. На платформе без труда можно найти референсы однотонных офисных и спортивных нарядов.

Когда дело доходит до обуви, авторы из Тиктока в большинстве случаев спешат объяснить, что осенью следует носить обувь на плоской подошве, в основном балетки. Но вот насчет конкретных моделей мнения разделились: востребованными оказались как классические, с тонким бантиком спереди, так и вариации с квадратным носом или пряжками.