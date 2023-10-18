Блогер с ником @Hannehairlover выложила на своей странице в TikTok видео, в котором показала, как можно быстро создать объем у корней, не прибегая к помощи фена или щипцов.

Для начала нужно тщательно расчесать волосы и зафиксировать передние пряди волос крабиком. Затем взять лак или спрей для укладки и нанести его на корни.

Чтобы закрепить результат, прочешите корни волос гребнем по направлению от лица. Это поможет еще больше увеличить объем у корней.

Вот так за пару простых шагов, используя фиксирующий спрей и расческу, можно быстро добавить волосам объема у корней, не прибегая к горячей укладке.