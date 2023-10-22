В чем встречать Новый год 2024: цвета и стили

К Новому году принято готовиться заранее, чтобы учесть все до мелочей и не упустить ни одну деталь. Ведь как встретишь новый год, так его и проведешь. А потому в подготовке к празднику мелочей не бывает. Это значит, что готовиться к празднику нужно уже сейчас. Например, подумать о том, в ем встречать Новый год и как украсить дом.

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«Рамблер» рассказывает, какой год по восточному календарю наступает и как его нужно встречать.

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Год зеленого деревянного дракона

Дракон – единственное фантастическое животное в восточном календаре. Поэтому считается, что год, символом и покровителем которого становится дракон, будет особенным и многим он принесет удачу. Но чтобы это действительно было так, год дракона нужно правильно встретить.

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Что нужно учитывать:

Цвет и элемент. Год зеленого деревянного дракона сочетает в себе два аспекта: цвет – зеленый и элемент – дерево. Зеленый цвет символизирует рост, свежесть и жизненную силу, а дерево – рост, стабильность и устойчивость.

Характеристики дракона. Дракон – один из самых могущественных и уважаемых символов в китайской культуре. Он ассоциируется с силой, величием, удачей и благополучием. Год дракона считается особенно благоприятным для рождения детей, так как они будут счастливыми и успешными.

Влияние на характер и события. Год зеленого деревянного дракона может принести больше возможностей для роста и развития.

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Какой наряд выбрать для встречи года зеленого деревянного дракона

Цветами года станут яркий красный, зеленый и золотой. Ориентируйтесь на эти цвета, когда будете придумывать наряд на Новый год. Если цветами все понятно, то трудность может возникнуть с тем, что именно выбрать – платье, костюм, юбку или вообще пижаму.

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Здесь нужно отталкиваться от того, где вы будете отмечать Новый год. Если вы отправитесь на дачу, то одежда должна быть в первую очередь удобной. Наверняка наступит такой момент, когда вам всем захочется выйти на улицу. А если есть баня, то многие захотят попариться. Это значит, что в цветах года нужно выбирать удобную одежду. За праздничность и веселье пусть отвечает яркий макияж и блестки, которыми можно осыпать себя с ног до головы, а за комфорт – удобная обувь и, например, пижама. Обратите внимание на модели украшенные перьями и пайетками.

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Если праздник будет в квартире, здесь можно усилить градус торжественности с помощью тонких шпилек и даже длинных платьев. Но не выбирайте слишком пышные модели, передвигаться в таких с тарелками и бокалами между гостиной и кухней будет не слишком удобно.

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А вот если вы собираетесь в ресторан или другое торжественное место, то здесь можно оторваться по полной. Любые платья, даже самые пышные, безумные каблуки, открытая спина, длинные разрезы, шелк, бархат и парча – ничего не будет слишком. Но не забудьте заранее уточнить, какой дресс-код в ресторане. Скорее всего в бар у дома, не нужно наряжаться чрезмерно, вы можете почувствовать себя неловко.

Как украсить дом

Действуйте последовательно и будьте внимательны к деталям.

Повесьте на дверь или порог красивый венок из зеленых веток, цветов или лент. Также можно прикрепить к двери изображение дракона. Украсите комнату зелеными растениями, подойдут фикус, пальма или папоротник. Также можно поставить на стол вазу с зелеными цветами или композицию из веток. Используйте зеленые или золотистые гирлянды для создания праздничной атмосферы. Также можно разместить свечи в зеленых подсвечниках, в том числе в форме дракона. Разместите по комнате фигурки драконов, зеленых деревьев или других символов года. Также можно повесить на стены плакаты с изображением драконов или нарисовать их самостоятельно. Можно купить праздничный текстиль – подушки, пледы, полотенца для кухни в зеленых и золотистых тонах.

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Как можно встретить год зеленого деревянного дракона

Устройте семейный ужин. Приготовьте традиционные блюда, которые вы любить есть по праздникам. Украсьте стол зелеными и золотистыми элементами, используйте посуду с изображением драконов или символов года.

Повесьте красные фонари вокруг дома или внутри помещения. Красный цвет считается символом удачи и привлекает положительную энергию.

Наряжайтесь в красное, зеленое и золотое, эти цвета будут привлекать удачу и процветание.

Приготовьте подарки родным и близким.

Придумайте свой сценарий: возможно, кто-то захочет выступить в роли Деда Мороза или другого сказочного персонажа.

Важно помнить, что традиции и обычаи могут различаться в разных культурах и регионах. Поэтому рекомендуется узнать о местных традициях и принятиях, чтобы правильно встретить год зеленого деревянного дракона.