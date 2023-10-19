Как меняется внешность перед менопаузой

Гинеколог Уланкина: перед менопаузой на лице появляются старческие морщины. Также у женщины деформируется овал лица, кожа начинает обвисать. Поры становятся расширенными, появляется сальный блеск.

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Если внешность начала ухудшаться, значит, менопауза наступит в ближайшие годы. По каким ещё изменениям можно определить климакс — объяснила акушер-гинеколог Ольга Уланкина.

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Что происходит с внешностью при климаксе

Термины «климакс» и «менопауза» в повседневной жизни мы употребляем как синонимы. Но медики их различают.

Климакс — это процесс перестройки организма: женщина переходит от половой зрелости к неспособности забеременеть.

Менопауза — это уже итог климакса, конечный цикл, после которого наступает бесплодие. Поэтому климакс — всегда предвестник менопаузы. Его можно распознать по изменениям, которые происходят во внешности женщины.

В первую очередь нужно обратить внимание на лицо, сказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с «Доктором Питером».

Вот некоторые симптомы:

появляются и углубляются старческие морщины;

изменяется овал лица, кожа начинает провисать под действием силы тяжести;

кожа становится более сухой, при умывании ощущается стянутость;

ранки и царапинки хуже заживают;

расширяются поры, появляется сальный блеск, появляются сосудистые звездочки на щёках или на носу.

Также обращайте внимание на волосы. Во время климакса волы начинают расти по овалу лица, как у мужчин. Иногда появляются усики на верхней губой. На темени волосы могут поредеть, может возникнуть залысина на лбу.

Лишний вес при климаксе

Во время климакса в организме женщины идёт гормональная перестройка, что сказывается на её весе. Эстрогенов не хватает, и из-за этого снижается уровень лептина — гормона, который отвечает за чувство насыщения пищей. В итоге хочется есть больше обычного. Здесь самое главное — вовремя взять ситуацию под контроль, отметила Уланкина. Иначе есть риск заработать ожирение. Из-за лишнего веса красота лица будет увядать ещё быстрее.