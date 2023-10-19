Эксперт рассказала, как сохранить женское здоровье

Ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России и акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева объясняет, когда и почему следует обращаться к врачу-эндокринологу.

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При появлении таких необычных симптомов, как болезненные или некорректные менструации, явная отечность или увеличение веса без заметных изменений в образе жизни, необходимо посетить гинеколога. Этот специалист проведет основные исследования и при необходимости перенаправит к эндокринологу.

Она также подчеркивает, что следует бить тревогу в случае нарушения менструального цикла, особенно для молодых женщин. Медик советует обратиться к врачу, если проблемы не исчезают в течение нескольких месяцев.

Она подчеркивает, что обычный менструальный цикл обычно длится от 24 до 38 дней и что его регулярность играет ключевую роль для успешной беременности и психологического здоровья.

Также специалист говорит, что наблюдаются негативные эффекты избыточного веса на женскую репродуктивность, включая возможное нарушение менструального цикла и снижение вероятности зачатия. Она рекомендует контроль за весом как для мужчин, так и женщин.