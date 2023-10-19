Косметолог предупредила о ранних складках на шее из-за смартфона

Складки на шее, или кольца Венеры, могут образоваться в любом возрасте.

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Из-за чего они появляются, как их предотвратить и есть ли возможность избавиться от этой эстетической проблемы в домашних условиях, «ФедералПресс» узнал у врача-косметолога Татьяны Егоровой.

«Складки на шее можно предотвратить, делая фейсбилдинг (упражнения по вытягиванию шеи и расслаблению мышц платизмы) и избегая склонений над смартфоном. Когда мы опускаем голову вниз, тычимся в телефон, у нас автоматически появляются кольца Венеры. Недопущение этих действий ведет к хорошему результату», – сказала специалист.

Если складки уже сформировались, в домашних условиях, к сожалению, убрать их никак нельзя, отметила Егорова.