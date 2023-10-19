Нужно ли бить тревогу при сбое менструального цикла после 40 лет

Если женщине больше 40 лет, нарушение менструального цикла всегда должно настораживать. Сбой может указывать на предменопаузу, а также на другие серьезные проблемы. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала гинеколог Екатерина Волкова.
«Если вам больше 40 лет, нарушение цикла может говорить об истощении яичников. В этом случае необходимо вовремя сдать кровь на половые гормоны. Однако не стоит потом торопиться принимать гормональные препараты. Нужно дать необходимые ресурсы половым гормонам так, чтобы они восстановились физиологично», – сказала врач.
Гормональные таблетки временно заменяют недостающее, но никак не налаживают процессы образования и выработки своих гормонов. Поэтому при отсутствии менструаций Волкова рекомендует действовать следующим образом.
Во-первых, нужно оценить количество жиров и белка в рационе. Их в среднем должно быть по грамму на килограмм веса тела. Также не стоит исключать сложные углеводы – это топливо и энергия. Если у системы не будет энергии на выживание, до менструального цикла необходимые ресурсы не дойдут.
Далее следует наладить режим. Привести организм в порядок и покой и не игнорировать здоровый сон.
Третий шаг – исключить чрезмерную физическую активность. Силовые тренировки, изнурительные марафоны, погоня за прессом – это не то, что любят яичники.
В-четвертых, необходимо восполнить дефициты витаминов, микро- и макроэлементов.
«Витамины А и Е участвуют в построении прогестерона и обычно назначаются во второй половине цикла курсами. Витамин С также поддерживает уровень прогестерона во второй фазе цикла. Витамин В9 (фолиевая кислота) – помощник овуляции. Марганец считается мощнейшим антиоксидантом и непосредственно регулирует выработку женских половых гормонов гипофизом. Селен усиливает действие витамина Е. Инозитол – уникальное вещество, которое нормализует углеводный обмен и повышает шансы на успешные овуляции», – разъяснила гинеколог.
У любого нарушения цикла есть причины. Сначала нужно их разгадать, а уже потом искать решение проблемы. Замещение половых гормонов стоит обсуждать с лечащим гинекологом только в случае, если восстанавливать уже нечего.