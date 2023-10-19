"Еще большой вопрос, кто как переносит кофе, если усилить его дозировку, например, у некоторых людей могут начаться проблемы со сном. В частности поэтому лучше воздержаться от напитка за шесть — восемь часов до сна. Для разнообразия его можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул. Цикорий имеет натуральный сладковатый вкус, поэтому в напиток можно не добавлять сахар. Также кофе может вызывать изжогу. Отказаться от него следует и людям, страдающим гастритом или язвой", — объяснила Нурия Дианова.