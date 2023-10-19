Диетолог Дианова объяснила, как часто можно пить кофе
Кофе - один из тех напитков, о которых постоянно ведутся споры. Кто-то любит несмотря ни на что, кто-то отказывается навсегда. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова назвала безопасную дозу кофеина в беседе с NEWS.ru.
По словам специалиста, кофе не нанесет вреда организму, если употреблять не более 100–200 мг кофеина в день. Но людям, страдающим гастритом или язвой, врач советует исключить кофе.
Если пить кофе чаще, может пострадать желудок. А чтобы не нарушить сон, кофе нужно пить за 6-8 часов до сна.
"Еще большой вопрос, кто как переносит кофе, если усилить его дозировку, например, у некоторых людей могут начаться проблемы со сном. В частности поэтому лучше воздержаться от напитка за шесть — восемь часов до сна. Для разнообразия его можно заменить на цикорий, который не содержит кофеин и нормализует стул. Цикорий имеет натуральный сладковатый вкус, поэтому в напиток можно не добавлять сахар. Также кофе может вызывать изжогу. Отказаться от него следует и людям, страдающим гастритом или язвой", — объяснила Нурия Дианова.