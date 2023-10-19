Ложка пыльцы по рецепту Бэкхем и другие секреты здоровья звезд

Думаете, только вы сейчас в поисках корня имбиря и хорошего меда? Вовсе нет. Звезды также постоянно пробуют новые способы поддержки иммунитета.

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Так, мы решили изучить опыт голливудских селебритис, возможно, вы подхватите интересные и, главное, полезные идеи. Важно — любое лечение необходимо начинать только после консультации специалиста.

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Виктория Бекхэм

Главный трендсеттер Британии Виктория Бекхэм следит не только за своей внешностью, но и за здоровьем, особенно в осенне-зимний период, когда погода не радует и инфекции цветут пышным букетом. Одним из секретов звезды является пчелиная пыльца. Ее Бекхэм принимает по столовой ложке в день. Специалисты говорят, что в пыльце содержится огромное количество полезных элементов для поддержания здоровья в целом. Но артистка старается также подбирать витаминный комплекс по необходимости, так что на одной пыльце далеко не уедешь.

Дженнифер Энистон

Весь мир бьется над вопросом, как Дженнифер удается сохранять такой моложавый внешний вид. Сама звезда отвечает, что за отличной формой и прекрасным качеством кожи стоит большая работа настоящих профессионалов. А вот за иммунитетом Джен следит сама. Помимо популярного рыбьего жира актриса принимает добавку ресвератрола. Вещество можно найти в орехах, какао и красном вине. Приятный набор продуктов, не правда ли? Не перебарщивайте с последним пунктом, если решите идти по стопам Энистон, в противном случае придется бороться уже с другой проблемой.

Гвинет Пэлтроу

У актрисы есть целый штат специалистов, которые следят за тем, чтобы артистка оставалась в форме и не жаловалась на здоровье. Как говорит сама Пэлтроу, она никогда не забывает о приеме витамина С для поддержания иммунитета. Но также Гвинет старается подбирать необходимый комплекс витаминов для укрепления волос, поддержания тонуса кожи, а также для восполнения энергии после активных тренировок. Как мы знаем, Гвинет большая поклонница спорта, что помогает ей быть в идеальной форме уже долгие годы.

Хлои Кардашьян