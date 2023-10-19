Сезон распродаж: что выгодно покупать осенью

Осень – традиционное время скидок и распродаж.

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Самые грандиозные акции проходят по всему миру в дни «Черной пятницы», которая ежегодно приходится на конец ноября. Как поймать действительно выгодные предложения?

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Что лучше всего приобретать во второй половине осени? И покупку каких товаров лучше отложить на потом? Об этом MIR24.TV поговорил с экспертами.

Товары со скидками

«Осенью традиционно снижаются цены на овощи, сезонные фрукты, мед и ягоды. Они становятся дешевле, поскольку только собраны и еще не требуют затрат на хранение, – рассказывает эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. – Также снижаются цены на товары для дачи. Это уличные тенты и шатры, садовая мебель и качели, газонокосилки и триммеры, бассейны, садовый декор, уличные грили и мангалы, инструменты для землеобработки и многое другое».

К концу октября становятся дешевле и строительные материалы, отмечает эксперт и связывает это с падением спроса. «В октябре-ноябре можно сэкономить на приобретении пластиковых окон, климатических системах и автотоварах для летнего использования (например, на летней резине, пусковых устройствах, аккумуляторах)», – добавляет специалист.

Что касается текстиля, одежды и обуви, то пляжные товары, купальники, летнюю обувь и часть спортинвентаря (ролики, сапборды, самокаты, гироскутеры, велосипеды и многое другое) сейчас можно купить значительно дешевле, отмечает Ольга Дайнеко.

В ноябре снижаются цены и на верхнюю одежду для межсезонья.

«Покупателям уже нужна не осенняя куртка, а теплый пуховик, а продавцу требуется освободить «полки» под новый сезонный товар», – поясняет эксперт.

«В ноябре начинают снижаться цены на школьную одежду и принадлежности, а также на «сменку». Пик снижения стоимости наступает в декабре и начале января. Это удобно, поскольку дети нередко растут скачками и можно обновить или дополнить школьный гардероб», – уверена специалист.

Тем временем председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин считает, что в ноябре уже можно начинать готовиться к зимним застольям:

«Оптимально закупить продукты питания из так называемого «ассортимента новогоднего стола», которые могут храниться до праздников. Так как начиная с конца ноября эти товары начнут пользоваться повышенным спросом и, как следствие, цены на них могут вырасти. Новогодние подарки тоже лучше приобретать заранее, не дожидаясь «Черной пятницы».

Секреты глобальных распродаж

Считается, что самые выгодные предложения осени стартуют вместе с «Черной пятницей», но это не всегда так, уверена финансист Ольга Дайнеко: «11 ноября – Всемирный день шопинга. Так что нередко часть продавцов начинают «аттракцион неслыханной щедрости» значительно раньше».

Как рассказывает специалист, традиция ноябрьских распродаж пришла к нам из США, где между Днем благодарения и Рождеством наибольший покупательский спрос и повальные скидки. «Продавцы тоже не в накладе, ведь снижение цен компенсируется увеличением продаж, повышением оборотов, а также позволяет разгрузить склады и заполучить лояльность новых покупателей», – отмечает Ольга Дайнеко.

Однако в период глобальных распродаж есть риск поддаться ажиотажу и выйти за рамки бюджета. Чтобы не попасться на маркетинговые уловки, финансист рекомендует предварительно составить для себя список действительно необходимых вещей.

«Нужно учитывать, что ряд товаров (например, мебель, телевизоры, электроника) вырастают в цене осенью и «суперскидка» может оказаться лишь снижением до среднерыночной цены. Поэтому перед тем как ринуться в пучину распродаж, нужно за 3-5 недель промониторить цены на интересующие группы товаров у разных сетей/продавцов, чтобы потом приобрести их по действительно выгодной цене».

Помимо привычных интернет-платформ, предлагающих большие скидки в ноябре, стоит обратить внимание на вьетнамские маркетплейсы. Об этом рассказывает кандидат экономических наук, владелец компании сервисов для продавцов маркетплейсов Вьетнама и ЮВА Дмитрий Васенин: «По данным наших аналитиков, рост продаж товаров на таких платформах в октябре 2023 года достиг своего максимума (1200%), и этот показатель, безусловно, будет расти с приближением «Черной пятницы». Кроме того, вьетнамцы склонны ориентироваться на нумерологию и эзотерику, поэтому ежегодно на маркетплейсах они устраивают дополнительные акции на даты 09.09, 10.10, 11.11, 12.12».

«Крупные торговые сети наиболее привлекательные цены предлагают преимущественно при заказе товара онлайн, поэтому, если на нужный товар стоимость уже снижена в оффлайн-магазине, стоит сверить ее с ценой при заказе через интернет-магазин. Сделать это можно, не выходя из магазина, а 5-20 минут ожидания для подтверждения заказа позволят приобрести нужный товар еще дешевле», – говорит Ольга Дайнеко.

Что подорожает?

«Подорожать в обозримой перспективе может все – продукты, одежда, обувь, электроника, автомобили, авиабилеты и многое другое, – уверен глава КонфОП Дмитрий Янин. – Просто пока еще не все товары среагировали на достаточно серьезное падение рубля. Они будут делать это постепенно, но неминуемо. Подешеветь в ноябре могут разве что товары для Хэллоуина, который пройдет в октябре, и елочные игрушки – в январе. Но эти покупки подойдут только для очень запасливых потребителей, которые покупают на год вперед».

Эксперт также отметил, что, согласно мониторингу цен, большинство товаров, которые распродают в «Черную пятницу», в течение года стоили дешевле. «Так что ждать таких псевдораспродаж не имеет смысла».

Финансист Ольга Дайнеко тоже говорит об экономических факторах, влияющих на стоимость товаров. «Подорожание может быть связано не только с ростом инфляции, но и с дефицитом сырья, усложнением логистики, повышением стоимости производства. Ряд категорий, напротив, становятся дешевле в связи с импортозамещением и перенастройкой производства, а также с введением экспортных запретов».

По мнению специалиста, осенью, помимо сезонной одежды, обуви, зимних автотоваров (автошины, пусковые устройства, электронакидки и другие), повышаются цены на мебель и технику для дома, интерьерный текстиль, отопительные приборы.

«Также дорожает теплая одежда для домашних питомцев, витамины, уходовая косметика, товары для здоровья (например, электромассажеры, небулайзеры). К зиме люди испытывают большую потребность в витаминах и уходе за собой».

«А вот зимний спортинвентарь (лыжи, сноуборды, экипировку, санки) еще можно успеть купить по оптимальной цене до того, как они станут «золотыми», – предупреждает Ольга Дайнеко.