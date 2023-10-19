Звезды, которые жалеют о пластике и инъекциях

Многие решили стареть красиво.

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«Я вошла к пластическому хирургу звездой, а вышла никем», — говорит одна знаменитость из нашего списка.

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Она пострадала от рук хирургов, которые стерли ее индивидуальность. Другие на волне бодипозитива вдруг приняли свою природную внешность, решили стареть красиво, и резко забыли про ботокс и филлеры. Но есть и те, кому индустрия красоты сильно навредила и чуть не погубила.

Лера Кудрявцева

WomanHit.ru

Как раз та самая пострадавшая сторона. В конце 90-х Лера решила увеличить грудь, ведь тогда это делали все. Она стала востребованной ведущей и хотела соответствовать трендам шоу-бизнеса. Но три года назад операция дала о себе знать.

«Грудь стала неестественной формы, сделала МРТ с конктарстом, где определили, что имплант порвался. Хирург отскребал силикон даже от ребер», — рассказывала Лера.

Можно сказать, что Кудрявцевой повезло. Импланты, которые ей поставили, отозвала сама компания-производитель из продажи.

Исследователи выяснили, что эти экземляры не то что порваться, могут вызвать онкологию. Компания в срочном порядке уведомила всех, кому поставили импланты об открытии, предложила операцию за свой счет, чтобы заменить на другую безопасную модель. Или же, как альтернативу, наблюдаться за счет фирмы постоянно у онколога. Вот так бывает, идешь за красотой, а получаешь проблемы со здоровьем.

Теперь Лера пишет посты для молодых девушек, говорит, чтобы не увеличивали грудь, ведь естественная красота и здоровье ценнее.

Но основными примерами для этих девочек являются такие персонажи, как Оксана Самойлова, которая с удовольствием рассказывает о ряде пластических операций в соцсетях. В том числе рапортовала, как замечательно заменила импланты, которые износились за несколько родов и кормлений.

Дженнифер Грей

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Знаменитая Бейби из фильма «Грязные танцы» люто возненавидела свой нос. На волне популярности о Грей стали писать в прессе, и часто проходились по ее внешности. Нос придавал актрисе изюминку, индивидуальную особенность, ее лицо выглядело таким детским и невинным. Но Грей твердо решила избавиться от своих комлексов и пошла к хирургу.

После операции для продюсеров актриса потеряла индивидуальность и особый типаж, стала, как все. Дженнифер перестала получать достойные предложения для съемок.

«Я вошла к хирургу звездой, а вышла никем», — теперь говорит Грей. И очень сожалеет о своей операции.

Кортни Кокс

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Давление Голливуда с его культом молодости несколько лет назад, сподвигло Кортни Кокс сделать в 40 контурную пластику (с помощью инъекций филлеров). Но ничего хорошего из этого не вышло.

«Мое лицо стало похоже на раздутый шарик, будто пчелы покусали. Я так долго ждала, когда филлеры выйдут из моего организма. Больше на такой эксперимент не пойду», — рассказывала после прошедших испытаний актриса СМИ.

Маша Малиновкая

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В начале нулевых прославилась, когда была виджеем на одном музыкальном канале. У Маши было очень милое почти детское лицо. Но она решила на волне моды сделать из себя светскую львицу. Стала ходить к хирургу и косметологу, как на работу. В результате получила губы-свисток, которые долго исправляла, лицо также подверглось сильным изменениям, с которыми Маша пытается справиться до сих пор.

«Смотрю на свои фото в молодости и не понимаю, зачем я все это с собой сделала?», — сетует Малиновская в интервью «Алена, блин».

Сейчас Маша продолжает бороться за свою внешность и пытается вернуть потерянную красоту.

Кайли Дженнер

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В одном из новых сезонов «Семейки Кардашьян» призналась то очень жалеет о пластике груди. Сказала, что поставила импланты незадолго до первой беременности (ведь не знала, что забеременеет). Но очень жалеет, не потому что швы долго заживали, а потому что нет ничего лучше естественной красоты. Кайли добавила, что будет очень огорчена, если ее дочь сделает с собой такое.

Странно это слушать от девушки, которая с 15 лет боролась с комплексами с помощью хирурга и косметолога. Кайли не единожды увеличивала губы, делала ботокс, уже ставила ранее имланты. И похоже, что перед незапанированной беременностью просто их заменяла.

Ариана Гранде

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Признавалась недавно в одном из подкастов, что долго делала ботокс и колола губы.

«В какой-то момент я поняла, что лицо сильно обездвижено, а губы уж слишком большие. Я отказалась от инъекций. Теперь хочу видеть свои морщинки. Если буду много улыбаться и радовать людей, я эти морщины заслужила», — сказала певица.

Но, что-то нам подсказывает, хватит ее ненадолго. А заявления были сделаны на волне моды на бодипозитив.

Белла Хадид