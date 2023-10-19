Кожаные вещи — это статусность, удобство, практичность. И хорошая инвестиция, потому что они в моде всегда. Современные тренды добавили этой одежде шарма и яркости.

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Кожа — один из главных материалов, который был представлен в осенне-зимних коллекциях и которым модельеры удивляли публику. Многие модные дома поиграли с текстурой и плотностью ткани. Так, перья на показе Ann Demeulemeester, эффектно прикрывающие грудь модели, были выполнены из кожи.

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Chanel украсила камелиями из кожи трендовое пальто, а в одноименной коллекции Джил Сандер обыграла фирменный логотип на ярко-синей байкерской куртке. Еще одна стильная тенденция, проявившаяся на показах осень-зима 2023–2024, — это драпированная и чувственная кожа. Она с триумфом представлена в ультралегких костюмах из первой коллекции Людовика де Сен-Сернина для Ann Demeulemeester, а также в широких палантинах, красиво накинутых на плечи, от Saint Laurent.

Обратите внимание на фактуру

Текстурированная кожа, тиснение «под крокодила» или «рептилию» — все это модные вариации, которые тоже стоит опробовать в этом сезоне. Металлический блеск все еще актуален. Блестящая вещь станет акцентной деталью для повседневного или вечернего образа. Стоит отметить, что помимо базовых черного и коричневого цветов этой осенью кожаный гардероб выделяется и яркими тонами: красный, синий электрик, изумрудно-зеленый, оранжевый, лиловый или фуксия придадут новое звучание уже привычным вещам.

Например, Alexander McQueen предлагает обратить внимание на кожаный тренч, выполненный в оттенке спелого винограда. У этой же марки — восхитительная асимметричная юбка цвета спелого апельсина. Желтое платье-футляр Bottega Veneta не выглядит скучно именно из-за гаммы и фактуры кожи — под рептилию. А израильский бренд Dodo Bar Or мастерски обыграл клетчатый принт, представив брюки, которые определенно освежат ваш осенний гардероб

Как носить кожаные вещи

Интересно и смело смотрятся союзы разных фактур. Например, яркая кожаная куртка в сочетании с плиссированной миди и водолазкой создаст сбалансированный образ для городских прогулок. Юбка-карандаш в кожаном исполнении — отличный вариант для осени в комбинации с рубашками, водолазками, пальто и пуловерами. В шелковой блузе, блейзере и брюках из кожи можно смело отправиться на вечеринку. А накинутая поверх изящного полупрозрачного платья куртка-косуха позволит «заземлить» наряд. Комбинации с денимом, атласом или кружевом тоже выглядят стильно.

Для более смелых дизайнеры предлагают интригующие кожаные тотал-луки. Вдохновение черпаем у таких брендов, как Philosophy di Lorenzo Serafini, Brandon Maxwell, Ann Demeulemeester и Jil Sander. Чтобы ваш наряд не ассоциировался с костюмом для похудения, рекомендуем следующий прием — оставлять участки оголенного тела. Это могут быть открытые плечи, полоска живота либо же эффектные разрезы на одежде.

Какую вещь из кожи купить

Вложением на все времена станет знаменитая кожанка, которая моментально сделает ваш образ дерзким, как у подружки рок-звезды. Одинаково удачно смотрятся и бомберы, и косухи. Крой лучше выбирать объемный, с расширенной линией плеч, либо прямой. Хоть силуэт «песочные часы» и появился во многих коллекциях костюмов и жакетов, почему-то именно в кожаных вариациях он встречается не так часто.

Свежести добавят детали. Например, Chloe разбавили черный цвет бомбера из тонкой кожи контрастными симметричными вставками. Креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер решил вышить на кожаном бомбере цветы, Изабель Маран отдала роль декора стеганому узору, а Rokh сделали ставку на цвет. Яркий апельсиновый будто сдерживает характерную для куртки брутальность.

Тренч — отличная альтернатива кожанке. Обзавестись черным плащом как у героев «Матрицы» — идея неплохая. Однако более небанальным станет выбор цветной модели, как, например, у Versace. Оттенок спелого винограда смотрится еще насыщеннее и эффектнее за счет фактуры материала — тиснение под рептилию. Замена хлопковой ткани на нежную кожу наппа пошло на пользу и плащам Ermanno Scervino, особенно если учесть, что они окрашены в сочный цвет спелых ягод.

Прошло то время, когда потертые штаны из грубой кожи были неотъемлемой частью байкерского прикида. Ныне кожа мягкая, тонкая и принимает любые очертания. Если хотите сделать практичное вложение — выбирайте брюки прямого кроя, полной длины, как, например, у Alexander McQueen, либо же палаццо.

В этом сезоне многие дизайнеры рискнули соединить кожу со спортивным стилем, представив стильные джоггеры. Они имеют манжеты-резинку внизу и на поясе, что делает их очень практичными. Носить такие брюки можно с рубашками, джемперами, водолазками. Интересные варианты у марки Ulla Johnson.

Кожаная юбка, как и брюки, это must have гардероба. Актуальны и мини, и макси. Стилизовать их можно со свободной рубашкой, свитером грубой вязки, водолазкой и блейзером. Если хочется чего-то небанального, можно выбрать модель на запах, модную асимметрию, а то и разбавить гардероб юбкой с баской, как, например, у Christopher Kane.