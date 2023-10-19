Перечислены самые модные платья на холодную погоду

«Классно может смотреться платье, приталенное ремнем, — это очень стильный актуальный ход. Но не забывайте, что такое решение подходит не всем: если у вас есть даже незначительный объем в зоне живота, при выделении талии ремнем вы его визуально подчеркнете и рискуете выглядеть глубоко беременной», — предупредила Павловская.