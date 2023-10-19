Модный интенсив пройдет в рамках форума BRICS+ Fashion Summit

В столице в рамках BRICS+ Fashion Summit впервые проведут международный модный интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда».

© Пресс-служба BRICS+ Fashion Summit

Мероприятие пройдет с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды на базе парка «Зарядье» и объединит профессионалов индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира. В рамках интенсива запланированы ежедневные семинары и лекции. Программа рассчитана на 30 академических часов, по окончании курса всем участникам выдадут сертификаты.

Заявки принимаются до 7 ноября на официальном сайте мероприятия. 120 участников будут отобраны экспертным советом, состоящим из представителей направления «Мода и дизайн» ведущих ВУЗов Москвы. В приоритете — работающие в сфере моды, а также студенты или выпускники учебных заведений по таким направлениям, как технологии легкой промышленности, изобразительные и прикладные виды искусства, дизайн одежды, экономика и управление, реклама и связи с общественностью. Дополнительно экспертный совет оценит мотивационные письма претендентов.

Занятия проведут преподаватели из России, Китая, Индии, Колумбии, Бразилии, ЮАР, а также из ведущих мировых школ моды. Куратором интенсива станет Анна Рыкова — стилист, креативный консультант, автор курсов о моде на популярных образовательных платформах, куратор и преподаватель Британской высшей школы дизайна.

Спикеры из разных стран поделятся уникальным опытом и расскажут, как использовать национальные традиции в современном дизайне. Слушатели узнают о новейших материалах, об экологичном и этичном производстве, о продуктовом анализе и тестировании, грамотном позиционировании бренда и об особенностях управления в модном бизнесе.

Интенсив даст возможность молодым дизайнерам сориентироваться в глобальных тенденциях и процессах мировой индустрии моды, а также поможет найти нестандартные решения для собственного бизнеса. Это позволит построить успешную карьеру специалистам, которые работают в этой сфере или собираются это сделать. Курс также будет полезен тем, кто хочет разрабатывать и выводить новые продукты на рынок моды в России и за ее пределами. Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда» пройдет при содействии Агентства креативных индустрий.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit станет продолжением проекта «Московская неделя моды». Первая такая Неделя прошла в столице в июне 2022 года и собрала более 1,6 миллиона гостей и участников.

Получить дополнительную информацию вы можете в пресс-службе BRICS+ Fashion Summit по электронному адресу press@fashionsummit.org.