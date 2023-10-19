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Названа оптимальная частота мытья головы для каждого типа волос

Редакторы портала Shape совместно с врачами раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа оптимальная частота мытья головы для каждого типа волос
© Lenta.ru

«Не существует универсального правила относительно того, как часто следует мыть голову, но существуют некоторые общие рекомендации», — отметил дерматолог, доктор Харикиран Чекури.

Так, обладателям жирных, тонких или прямых прядей необходимо прибегать к процедуре каждые два-три дня, поскольку их фолликулы вырабатывают наибольшее количество натуральных масел. Что касается густых волос, то их достаточно мыть один-два раза в неделю. В отличие от тонких или прямых волос, этот тип медленнее накапливает жир, объясняет трихолог Анабель Кингсли.

В то же время вьющиеся и пористые локоны требуют тщательного ухода.

«Возможно, вы можете ограничиться мытьем раз в неделю, но может возникнуть риск развития проблем с кожей головы, таких как перхоть», — пояснила Кингсли и подчеркнула, что не следует делать большие перерывы между манипуляциями.