Названа оптимальная частота мытья головы для каждого типа волос

«Не существует универсального правила относительно того, как часто следует мыть голову, но существуют некоторые общие рекомендации», — отметил дерматолог, доктор Харикиран Чекури.

Так, обладателям жирных, тонких или прямых прядей необходимо прибегать к процедуре каждые два-три дня, поскольку их фолликулы вырабатывают наибольшее количество натуральных масел. Что касается густых волос, то их достаточно мыть один-два раза в неделю. В отличие от тонких или прямых волос, этот тип медленнее накапливает жир, объясняет трихолог Анабель Кингсли.