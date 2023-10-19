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Ходьба в тишине становится новым трендом

Ходьба в тишине — новый тренд, захвативший социальные сети. Что это такое и в чем польза этого увлечения, пишет издание Mirror.

Ходьба в тишине становится новым трендом
© Unsplash

Суть тренда в том, чтобы во время прогулок отказаться от наушников, чтобы музыка или подкасты не отвлекали от процесса и позволяли сосредоточиться на том, что происходит в данный момент. Человек получает возможность побыть наедине со своими мыслями и дать разуму время и пространство, чтобы работать более ясно. То же самое касается и занятий спортом.

Этот тренд набирает популярность в TikTok среди тех пользователей, кто заботится о своем здоровье. Ходьба или выполнение физических упражнений в тишине действует как медитация, некоторые пользователи отмечают улучшение психического здоровья, отмечая, что стали чувствовать себя спокойнее.

Терапевт Трейси Ричардсон рассказала Healthline о том, что ходьба в тишине стала популярной из-за необходимости сбежать от круглосуточной суеты. Ежедневно людей окружает слишком много шума. Специалист считаю, что ходьба в тишине позволяет замедлиться и восстановиться.

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