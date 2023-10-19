Стилист назвал необходимую вещь в женском гардеробе

Стилист Александр Рогов в Telegram назвал необходимую вещь в женском гардеробе.

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Речь идет о колготках в сетку. При этом специалист подчеркнул, что чем она крупнее, тем лучше. «Такие колготки сочетаются как с повседневными, так и с рок-н-ролльными образами!» —добавил он.

Эксперт проиллюстрировал свои слова снимками девушек, которые использовали данную вещь при составлении нарядов. Так, они сочетали колготки подобной модели с пальто и толстовками оверсайз, твидовыми костюмами, джинсовыми мини-юбками, удлиненными футболками, а также с косухами, кожаными шортами и грубыми ботинками.

При этом среди любительниц указанного предмета гардероба оказались манекенщицы Стелла Максвелл и Хейли Бибер и певица Гвен Стефани.