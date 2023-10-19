9 осенних трендов в макияже, которые срочно нужно попробовать

Говорить о тенденциях в бьюти-индустрии можно бесконечно — каждый день появляется что-нибудь новое. Предлагаем поэкспериментировать с самыми свежими трендами и адаптировать их под себя – а как правильно это сделать рассказывает редактор Ecomake Мария Ульянова.

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Акцент на губах

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Это могут быть ягодные оттенки помады или блеска. При этом глаза можно не красить. У вас вообще не может быть косметики на лице – достаточно яркого акцента на губах.

Графичные стрелки

Стрелки – давно не нововведение в макияже, но из моды они не выходят. Длинные стрелки с четкими линиями, двойные, треугольные, парящие — все это сейчас актуально.

Eye Candy

Макияж с использованием неоново-фиолетовых, розовых и голубых теней, чем-то напоминающий яркую карамель. Отсюда и название. Не забудьте дополнить образ розовыми румянами и блеском для губ.

Гранж

Вариант макияжа для смелых и неординарных. Наносите тени по форме глаз, небрежно растушевывая. Обычно такой макияж создают темными оттенками: черным или коричневым.Тени можно нанести на все подвижное веко, затем растушевать пушистой кистью, чтобы создать легкую дымку. Или выбрать другой вариант – нанести косметику пальцами, не оставляя пробелов у контура ресниц.Для губ лучше выбрать естественную и спокойную цветовую гамму, чтобы не перегрузить образ.

Латте макияж

Это тот же смоки айс, но в более деликатной и естественной вариации. Здесь темный цвет обрамляет только контур глаза и расходится в легкую дымку, подчеркивая взгляд. Для такого варианта достаточно иметь палитру теней с коричневым оттенком и небольшую кисточку, размер которой позволит сделать тонкую растушевку у ресниц.

Эклектика

В последнее время визажисты объединяют несколько стилей – например, рок-глэм эстетику с нежными классическими оттенками. Нарисуйте яркие смоки айк, а на губы нанесите помаду нежного оттенка.

Кожа с естественным сиянием

Не без помощи косметики, конечно. Легкий блеск на скулах, размытые румяна, эффект «кожи дельфина» с помощью легкого увлажняющего тонального крема (да-да, вы прочитали верно, это название тренда) — вариант модного макияжа на каждый день.

Цветная тушь и тени

Для тех, кто любит выделяться. Почему бы не попробовать вместо черной туши для ресниц зеленую, голубую или фиолетовую? Или же вместо сдержанных оттенков выбрать электрик или насыщенные розовые в стиле барбикор?

Минимализм