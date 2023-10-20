Блогерша раскрыла простой способ брить ноги реже

Блогерша Джулия Хьюн из Калифорнии раскрыла простой способ брить ноги реже. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 681 тысячи подписчиков.

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По словам инфлюэнсерши, выходя из ванной после данной процедуры, многие девушки обнаруживают, что их ноги не идеально гладкие и имеют щетину. Чтобы этого избежать, юзерша посоветовала перед бритьем принять максимально холодный душ.

Так, низкая температура воды спровоцирует сокращение мышц, поднимающих волосы на теле, и они начнут выступать из фолликулов, что поможет убрать большую часть их длины. Таким образом, интервал между депиляцией увеличится, отметила автор видео.