5 моделей осенней обуви, которые испортят любой образ

Как обновить образ к холодам и остаться стильной?

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Дизайнер Наз Маер назвал «Вечерней Москве» пять моделей обуви, которой не место в вашем гардеробе.

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Угги

В настоящее время тренд на угги постепенно угасает. Бесформенные валенки, которые могут искажать форму ноги и походку, на самом деле были предназначены в первую очередь для использования внутри помещения, — это домашняя обувь. В наших широтах они выглядят еще менее привлекательно, так как часто пачкаются и теряют форму от воздействия влаги всего через несколько недель использования.

Если вам нужно подобрать обувь для быстрой поездки по делам или похода в магазин, рекомендую приобрести резиновые сапоги, например, классические Hunter, которые будут выглядеть стильно, никогда не промокнут, прослужат вам много лет, а с наступлением зимних холодов их можно будет надеть на шерстяной носок.

Объемные кроссовки

Тренд на громоздкие кроссовки начался с популярных моделей, таких как Balenciaga Triple S, и быстро распространился в магазины и гардеробы женщин по всему миру. Огромные размеры кроссовок встречались на улицах повсюду, но с течением времени популярные модели стали менее экстремальными, и сейчас уже никого не удивишь так называемыми chunky sneakers, так что не стоит перетягивать на них все внимание.

Сапоги-чулки

Сапоги-чулки — это еще один эксцентричный тренд, виной которому можно считать скандального дизайнера дома Balenciaga. Он всегда старается вызвать шумиху своими необычными дизайнами обуви и, безусловно, успешно это делает. Нелепые сапоги, которые он представил несколько лет назад, выглядят как странное сочетание длинных текстильных чулок и лодочек с тонким каблуком, полностью облегающих ногу. Это удивительное изделие выглядит слишком эксцентрично для повседневных нарядов. Сложно понять, по каким соображениям можно приобрести пару таких сапог, если не из-за общего хайпа и стремления быть в тренде.

Кроссовки на танкетке

Кроссовки на танкетке долго были одной из самых актуальных модных тенденций, но в новом сезоне приобретать их точно не стоит. Эти неуклюжие кроссовки уже не находят отклика в модной индустрии. Согласно мнению стилистов, они выглядят нелепо, визуально утяжеляют ногу и искажают походку. Вместо них рекомендуется обратить внимание на ретрокроссовки в стиле 90-х от New Balance и Reebok, которые легко сочетаются с различными нарядами, от джинсов до платьев. Эти модели сочетают комфорт и стиль в одном образе.

Неподходящие сапоги