Раскрыто неожиданное воздействие плохой погоды на женское здоровье

Холод и плохая погода могут ухудшить самочувствие во время месячных, считает консультант по женскому здоровью Аврил Флинн. Неожиданную причину сильного ПМС она раскрыла изданию HuffPost.

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Репродуктолог отметила, что осенью сонливость и усталость чувствуются сильнее, чем в любое другое время года. Эти ощущения, по ее словам, становятся еще интенсивнее в период менструации.

«Короткий световой день и меньшее воздействие естественного света могут нарушить сон и сбить внутренние ритмы организма. Такие изменения приводят к чувству усталости и переутомления», — говорит Флинн.

Кроме того, осенью часто меняется диета: хочется употреблять в пищу больше сладостей и углеводов, а уровень физической активности падает. Вместе эти факторы провоцируют ухудшение симптомов менструации, рассказала Флинн. Она добавила, что воздействие на организм также оказывает уменьшение потребляемой жидкости.