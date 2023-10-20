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Раскрыто неожиданное воздействие плохой погоды на женское здоровье

Холод и плохая погода могут ухудшить самочувствие во время месячных, считает консультант по женскому здоровью Аврил Флинн. Неожиданную причину сильного ПМС она раскрыла изданию HuffPost.

Раскрыто неожиданное воздействие плохой погоды на женское здоровье
© Lenta.ru

Репродуктолог отметила, что осенью сонливость и усталость чувствуются сильнее, чем в любое другое время года. Эти ощущения, по ее словам, становятся еще интенсивнее в период менструации.

«Короткий световой день и меньшее воздействие естественного света могут нарушить сон и сбить внутренние ритмы организма. Такие изменения приводят к чувству усталости и переутомления», — говорит Флинн.

Кроме того, осенью часто меняется диета: хочется употреблять в пищу больше сладостей и углеводов, а уровень физической активности падает. Вместе эти факторы провоцируют ухудшение симптомов менструации, рассказала Флинн. Она добавила, что воздействие на организм также оказывает уменьшение потребляемой жидкости.

«Обезвоживание может привести к ощущению усталости и, в свою очередь, усилить менструальную боль и утомляемость», — заключила специалистка.