Диетолог поделилась секретами похудения до трех килограммов за неделю

Диетолог Полина Попова рассказала, как быстро достичь стройности фигуры без детоксов и чисток.

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В беседе с журналистами российский медик отметила, что не все способы быстрого похудения являются безопасными. В этот список попали варианты с детоксом и чистками, которые, по словам диетолога, наносят вред здоровью. Единственное, что поможет избавиться от лишнего веса, – это внимание к своему рациону, пишет издание NewsNN.

Как отметила Попова, чтобы похудеть, необходимо придерживаться сбалансированного питания и соблюдать водный режим, выпивая по два литра воды каждый день. Вместе с тем следует питаться три–четыре раза в день, а также включать в ежедневный рацион все необходимые питательные вещества и две–четыре порции фруктов.