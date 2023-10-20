Названа необычная операция, на которую решаются россиянки

"Это самый безопасный метод уменьшить размер ноги. Можно убрать 7-8 мм, максимум - 1 см. Если больше - возникают сложности: кожа остается, появляются складки. Если же человек хочет уменьшить стопу еще сильнее, мы за это не беремся, потому что тут уже пятку пилить нужно. А главный принцип медицины - не навреди", - уточнил Процко.