Названы простые напитки для похудения

Зачастую во время похудения люди начинают тщательно следить за тем, что кладут на свои тарелки. Однако не менее важным является и то, что человек пьет. О простых напитках, которые помогут похудеть, рассказала диетолог Триста Бест.

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Первой в списке специалиста стоит обычная вода, стакан которой перед завтраком поможет запустить метаболизм. Дегидратация может лишить организм способности расщеплять жир, поэтому стоит употреблять минимум восемь стаканов воды в день. Добавление в воду лимона придаст ей приятный вкус, а еще поможет вывести вредные вещества из организма и поддержит окисление жира благодаря витамину С. Также можно настоять воду на огурцах или добавить в нее кокос, от природы богатый электролитами.

Еще она назвала полезным для сброса веса зеленый чай, который запускает метаболизм благодаря высокому содержанию катехина. Естественный антиоксидант регулирует чувствительность к инсулину и является отличной альтернативой для сладких, калорийных энергетических напитков из-за содержания в нем кофеина. Имбирный чай же может помочь с вздутием и воспалением ЖКТ.

Диетолог уточнила, что чай с мятой тоже может помочь со вздутием и другими расстройствами кишечника. В перечень полезных чаев вошли и травяные: с ромашкой, одуванчиком и фенхелем.