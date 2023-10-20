Врач рассказал, как подготовиться к ринопластике

Ринопластика — это хирургическая операция, которая направлена на коррекцию формы и восстановление функций носа.

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Как эта процедура может избавить пациента не только от эстетического неудовлетворения, но и от различных проблем со здоровьем, рассказал «Вечерней Москве» пластический и челюстно-лицевой хирург сети клиник «Семейная» Эльдар Бостанов.

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Зачем нужна ринопластика

В настоящее время ринопластика считается одной из наиболее популярных и доступных операций в пластической хирургии. Она производится как по медицинским показаниям (наличие врожденных или приобретенных аномалий), так и с целью устранения ощутимых косметических дефектов.

Одной из важных целей этой процедуры является улучшение пропорций лица, ведь они играют большую роль в общем восприятии красоты и гармонии внешности. Важно понять, что нос занимает центральное место на лице, поэтому его форма и размер могут значительно влиять на общее впечатление.

Ринопластика позволяет изменить пропорции носа для получения лучшей сбалансированности и гармонии с другими частями лица. Это может включать изменение размера носа в общем плане, устранение горбинки на носу, изменение формы кончика или перегородки, уменьшение ноздрей или изменение угла между носом и верхней губой.

В ринопластике важно стремиться к естественному и гармоничному результату. Хирурги всегда стараются сохранить индивидуальные особенности внешности пациента, чтобы после процедуры общие черты лица не становились совершенно чужеродными.

Стоит отметить, что хирургия может предложить определенные варианты улучшения, но каждый пациент уникален, и не каждое изменение будет уместным.

Подготовка к операции

Перед операцией важно провести обстоятельную консультацию со специалистом, где будут обсуждаться ожидаемый результат и возможные риски. Проводится компьютерная томография, по которой выявляются все патологические изменения внутренних структур носа.

В нашей клинике мы предлагаем моделирование будущего носа, чтобы дать пациенту возможность увидеть предполагаемый результат. На профессионально сделанных фотографиях моделируется будущий нос пациента и согласуется наиболее гармоничная форма. Однако необходимо помнить, что окончательный результат может незначительно отличаться от моделирования.