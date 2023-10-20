Йога в гамаках: свобода движений и гармония с практикой
Рассказываем о пользе и противопоказаниях, а также показываем, какие асаны входят в практику.
После тяжёлого рабочего дня, пробравшись через суету города, хочется отвлечься, погрузиться в себя и свой мир, оторваться от земли и полететь. С этим вам и поможет направление аэройога, или fly yoga.
Медитативные практики позволят найти баланс со своим внутренним я и забыть про проблемы окружающего мира, настроиться на волну спокойствия.
Суть и особенности йоги в гамаках
Йога в гамаках появилась относительно недавно и пришла к нам с Запада. Основатель антигравити – Кристофер Харрисон, в прошлом легендарный танцор на Бродвее, который из своей любви к гимнастике и акробатике разработал методику антигравитационной йоги.
Екатерина Скобликова, инструктор по йоге в гамаках: «Аэройога – это классический способ адаптации асан, дающий дополнительную точку опоры, обеспечивая более мягкую практику и привнося чувство новизны в занятие».
Практикуя йогу в гамаке, можно почувствовать возврат в колыбель, в детство, ощущение мягкого укачивания, безопасность и тактильность. Именно поэтому в сегодняшнее, быстро меняющееся и наполненное стрессом время, всё больше и больше людей отдают предпочтение йоге в гамаках.
Существует два вида гамака для занятий йогой:
- Терапевтический. Адаптируется под любой запрос в практике. Новичку предпочтительнее выбрать для первых занятий именно его, поскольку он менее травмоопасен.
- Эластичный. Способствует более сильному вытяжению мышц, увеличивая растяжку, позволяет выполнять акробатические элементы.
10 принципов аэройоги
- Принцип доверия. Себе, воздушному пространству и инструктору. Помните, что гамак – это ваш партнёр, помогающий в практике.
- Контроль нагрузки. Необходимо учитывать возможности своего тела и не ориентироваться на соседей по коврику. Путём проб и ошибок со временем должна выстроиться идеальная асана, но для этого потребуются терпение и усилия, с учётом всех особенностей вашего организма.
- Положение относительно гамака. По умолчанию, перед выполнением асан, за определённым исключением, тело должно находиться под линией отвеса. Проведите воображаемую линию между креплениями гамака на потолке, её положение совпадает с вашим.
- Распределение веса между полом и гамаком.
- Натяжение и слабина полотна гамака.
- Момент «здесь и сейчас», необходимо присутствие в практике на всех уровнях сознания – физическом, ментальном и чувственном.
- Принцип сопротивления и потока.
- Синхронизация выполнения асан, чтобы случайно не задеть и не помешать соседу по коврику при выполнении, например, вращений. Отнеситесь к чужому личному пространству с уважением.
- Точка опоры – расположение гамака на теле. Обычно гамак размещается на крупных костях – подвздошных, седалищных и рёбрах.
- Принцип экономии движения. При выполнении асан в гамаке отбросьте суету и действуйте уверенно, не спеша.
Польза йоги в гамаках
Преимущества антигравити трудно переоценить, ведь оно оказывает благотворное влияние на физическое и ментальное, эмоциональное состояние человека.
- Из-за силы гравитации вытягивается позвоночник, нивелируются сколиотические изменения, улучшается осанка.
- Улучшается работа опорно-двигательного аппарата, увеличиваются гибкость мышц и подвижность суставов. Повышается мышечный тонус, а в случае гипертонуса происходит расслабление.
- Улучшается работа гормональной, пищеварительной, кровеносной систем.
- Снижается уровень психоэмоционального напряжения, повышается стрессоустойчивость.
- Нормализуется вес.
- Благодаря перевёрнутым асанам омолаживается организм.
- Практика йоги в гамаке доступна для всех возрастных групп с учётом противопоказаний.
Техника безопасности
- Перед началом занятия проверьте целостность полотна гамака, надёжность крепления карабинов.
- Необходимо снять все украшения.
- Следует заниматься в комфортной одежде, которая закрывает коленные и локтевые сгибы, во избежание болезненных ощущений на коже во время трения о полотно гамака.
- Убедиться в отсутствии противопоказаний для занятия.
- Высота гамака регулируется с учётом роста ученика.
- Максимальная нагрузка, которую выдерживает гамак, – 150 кг.
Противопоказания
Несмотря на доступность практики для всех, стоит обратить внимание на противопоказания ниже.
- Повышенное артериальное, внутричерепное, глазное давление. Данное противопоказание действует только для выполнения перевёрнутых положений, когда таз находится выше уровня головы. То же самое касается и пониженного артериального давления, но в этом случае всё зависит от вашего самочувствия. Если ничего не беспокоит, продолжайте практику даже в перевёрнутых позах.
- Отслоение сетчатки глаза, глаукома, любые операции на глазах.
- Некомпенсируемые травмы позвоночника, а также наличие любых металлических предметов в позвоночнике (пластины, штифты и так далее).
- Менструация. Данное противопоказание действует только для перевёрнутых асан. Также в этот период не рекомендуется делать глубокие прогибы и работать с прессом.
- Воспалительные ЛОР-заболевания. Данное противопоказание действует для наклонов и перевёрнутых поз.
- Заболевания суставов – противопоказание для виса на руках и ногах.
- Грыжи и протрузии позвоночника в период обострения.
- Заболевания органов ЖКТ в период обострения.
- Дисфункция желчного пузыря.
- Психические заболевания, а также эпилепсия, приём психотропных препаратов, психоактивных веществ и алкоголя, антидепрессантов.
- Дисфункция сосудов головного мозга.
10 асан из йоги в гамаках
Поза бабочки (баддха конасана)
Техника выполнения
- Заведите центр обеих стоп на гамак и встаньте на него, держась руками за «стенки» гамака.
- Отклоните прямой корпус с прямыми ногами чуть назад.
- Разведите колени в стороны, а подошвы стоп соедините друг с другом, таз опускайте вниз.
- Переведите стропы гамака в сгиб бёдра, выведите по одному плечу наружу, отпуская стропы гамака и соединяя ладони.
Польза: улучшаются работа и мобильность тазобедренных суставов, вытягиваются мышцы бёдер, поясничный отдел позвоночника, предотвращает заболевания органов малого таза
Поза бабочки с поясничным прогибом
Техника выполнения
- Войдите в позу бабочки, которую мы описали выше.
- Захватите средние ручки гамака ладонями, отведите таз назад, отталкивая стопами гамак от себя.
- Ладонями давите в ручки гамака и наклоняйте корпус вперёд. Удерживайте это положение несколько дыхательных циклов.
Польза: вытяжение позвоночника, укрепление плечевого и лопаточного комплекса, мышц рук.
«Собака» на трёх опорах
Техника выполнения
- Заведите одну из стоп в гамак, натяните пальцы вниз, чтобы создать надёжную опору в ноге. Другую ногу оставьте на полу.
- Поставьте ладони на уровне плеч, затем подайте таз назад и подкрутите его вверх, уводя ногу по коврику назад.
- Сильно отталкивайтесь ладонями от коврика. Копчик направляйте вверх.
- Задержитесь на несколько дыхательных циклов.
- Затем повторите, поменяв стороны.
Польза: вытяжение позвоночника, растяжение мышц бёдер, ягодиц, рук.
Планка
Техника выполнения
- Заведите две стопы в гамак, расположив ткань гамака на уровне щиколоток. Пальцы стоп натяните вниз, создавая прочную опору в ногах.
- Поставьте запястья под плечи, выпрямите руки и ноги.
- Таз держите параллельно полу, не роняя и не задирая его наверх.
- Глубоко дышите и удерживайтесь в планке несколько дыхательных циклов.
Польза: укрепление мышц кора, ягодиц, рук, бёдер, улучшение работы органов ЖКТ, предотвращение опущения внутренних органов.
Поза горы (тадасана)
Техника выполнения
- Расположите гамак внизу лопаток. Ноги согните, поставьте стопы параллельно. Отдайте вес тела гамаку и опустите таз вниз, будто бы усаживаясь на невидимый стул.
- Медленно выпрямляйте ноги в коленях, руки заведите за голову, вытяните их вдоль ушей.
- Держите таз на одной плоскости со стопами и плечами. Сведите лопатки сзади.
- Удерживайте положение несколько дыхательных циклов.
Польза: создаётся осевое вытяжение позвоночника, укрепляется плече-лопаточный комплекс.
Поза ребёнка (баласана)
Техника выполнения
- Соедините большие пальцы стоп, раздвиньте колени пошире, таз посадите на пятки.
- Ладони заведите в гамак и облокотитесь на него.
- Руки удерживайте вдоль ушей, не опускайте вниз голову. Удерживайте позу в статике три-пять дыхательных циклов.
- После можно сделать мягкие покачивания корпусом в разные стороны.
Польза: расслабляет мышцы тела и нервную систему.
Перевёрнутая поза бабочки
Если вы выполняете это упражнение впервые, рядом с вами обязательно должен быть инструктор.
Техника выполнения
- Расположите гамак в области крестца под поясницей. Руками возьмитесь за полотно.
- Отклоните корпус назад, разводя ноги в разные стороны, перейдите в перевёрнутое положение.
- Затем согните колени и соедините подошвы стоп, заведя их перед полотном гамака.
- Создав прочную опору в гамаке, отпустите руки и сложите их перед грудью, оставаясь в висе.
- Посмотрите медленно в разные стороны, чтобы кровь не приливала резко в голову. Оставайтесь в висе вниз головой не больше минуты.
- После выполнения подтяните корпус вверх, обхватив гамак, выйдите из асаны.
Польза: под силой гравитации создаётся сильное вытяжение позвоночника, улучшается кровообращение в мозгу, за счёт притока крови омолаживается организм.
Переворот с вытяжением
Если вы выполняете это упражнение впервые, рядом с вами обязательно должен быть инструктор.
Техника выполнения
- Сделайте всё согласно инструкции предыдущей позы.
- Затем положите ладони на коврик и прошагайте ими вперёд.
- Таз направьте от себя.
- Задержитесь на несколько дыхательных циклов.
- Сохраняйте положение не больше минуты.
Польза: создаётся пассивное мягкое вытяжение тела.
Поза лягушки
Техника выполнения
- Расположите гамак на лопатках. Ладонями держитесь за стропы гамака.
- Подведите согнутые ноги к груди, затем уведите их назад, соединив большие пальцы стоп.
- Теперь отпустите гамак, ладони сложите между собой. Таз выталкивайте вперёд.
- Оставайтесь в позе на несколько дыхательных циклов.
Польза: раскрывает бёдра и паховую область, укрепляет мышцы кора, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Поза лодки (навасана)
Техника выполнения
- Расправьте гамак, сядьте в него.
- Сидя на тазовых костях, отклоните корпус чуть назад, перекатываясь на крестец.
- Предплечьями давите в наружные станки гамака.
- Одним движением поднимите ноги вверх и согните их, выводя голени в параллель с полом.
- Напрягите ягодицы, мышцы пресса, грудью стремитесь дотянуться до бёдер.
- Находитесь в данной позе до 30 секунд.
Польза: укрепляет мышцы, предотвращает боли в спине, улучшает обмен веществ, повышает баланс и координацию, стимулирует работу гормональной системы, успокаивает нервную систему
Погружайтесь в практику, расслабляйтесь и находите путь к себе, к удовольствию и спокойствию. Улучшить результат вам поможет хороший инструктор, также вы можете устроить парную практику, пригласив на занятия близкого человека.