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Йога в гамаках: свобода движений и гармония с практикой

Рассказываем о пользе и противопоказаниях, а также показываем, какие асаны входят в практику.

Йога в гамаках: свобода движений и гармония с практикой
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После тяжёлого рабочего дня, пробравшись через суету города, хочется отвлечься, погрузиться в себя и свой мир, оторваться от земли и полететь. С этим вам и поможет направление аэройога, или fly yoga.

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Медитативные практики позволят найти баланс со своим внутренним я и забыть про проблемы окружающего мира, настроиться на волну спокойствия.

Суть и особенности йоги в гамаках

Йога в гамаках появилась относительно недавно и пришла к нам с Запада. Основатель антигравити – Кристофер Харрисон, в прошлом легендарный танцор на Бродвее, который из своей любви к гимнастике и акробатике разработал методику антигравитационной йоги.

Екатерина Скобликова, инструктор по йоге в гамаках: «Аэройога – это классический способ адаптации асан, дающий дополнительную точку опоры, обеспечивая более мягкую практику и привнося чувство новизны в занятие».

Практикуя йогу в гамаке, можно почувствовать возврат в колыбель, в детство, ощущение мягкого укачивания, безопасность и тактильность. Именно поэтому в сегодняшнее, быстро меняющееся и наполненное стрессом время, всё больше и больше людей отдают предпочтение йоге в гамаках.

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Существует два вида гамака для занятий йогой:

  • Терапевтический. Адаптируется под любой запрос в практике. Новичку предпочтительнее выбрать для первых занятий именно его, поскольку он менее травмоопасен.
  • Эластичный. Способствует более сильному вытяжению мышц, увеличивая растяжку, позволяет выполнять акробатические элементы.

10 принципов аэройоги

  • Принцип доверия. Себе, воздушному пространству и инструктору. Помните, что гамак – это ваш партнёр, помогающий в практике.
  • Контроль нагрузки. Необходимо учитывать возможности своего тела и не ориентироваться на соседей по коврику. Путём проб и ошибок со временем должна выстроиться идеальная асана, но для этого потребуются терпение и усилия, с учётом всех особенностей вашего организма.
  • Положение относительно гамака. По умолчанию, перед выполнением асан, за определённым исключением, тело должно находиться под линией отвеса. Проведите воображаемую линию между креплениями гамака на потолке, её положение совпадает с вашим.
  • Распределение веса между полом и гамаком.
  • Натяжение и слабина полотна гамака.
  • Момент «здесь и сейчас», необходимо присутствие в практике на всех уровнях сознания – физическом, ментальном и чувственном.
  • Принцип сопротивления и потока.
  • Синхронизация выполнения асан, чтобы случайно не задеть и не помешать соседу по коврику при выполнении, например, вращений. Отнеситесь к чужому личному пространству с уважением.
  • Точка опоры – расположение гамака на теле. Обычно гамак размещается на крупных костях – подвздошных, седалищных и рёбрах.
  • Принцип экономии движения. При выполнении асан в гамаке отбросьте суету и действуйте уверенно, не спеша.

Польза йоги в гамаках

Преимущества антигравити трудно переоценить, ведь оно оказывает благотворное влияние на физическое и ментальное, эмоциональное состояние человека.

  • Из-за силы гравитации вытягивается позвоночник, нивелируются сколиотические изменения, улучшается осанка.
  • Улучшается работа опорно-двигательного аппарата, увеличиваются гибкость мышц и подвижность суставов. Повышается мышечный тонус, а в случае гипертонуса происходит расслабление.
  • Улучшается работа гормональной, пищеварительной, кровеносной систем.
  • Снижается уровень психоэмоционального напряжения, повышается стрессоустойчивость.
  • Нормализуется вес.
  • Благодаря перевёрнутым асанам омолаживается организм.
  • Практика йоги в гамаке доступна для всех возрастных групп с учётом противопоказаний.

Техника безопасности

  • Перед началом занятия проверьте целостность полотна гамака, надёжность крепления карабинов.
  • Необходимо снять все украшения.
  • Следует заниматься в комфортной одежде, которая закрывает коленные и локтевые сгибы, во избежание болезненных ощущений на коже во время трения о полотно гамака.
  • Убедиться в отсутствии противопоказаний для занятия.
  • Высота гамака регулируется с учётом роста ученика.
  • Максимальная нагрузка, которую выдерживает гамак, – 150 кг.

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Противопоказания

Несмотря на доступность практики для всех, стоит обратить внимание на противопоказания ниже.

  • Повышенное артериальное, внутричерепное, глазное давление. Данное противопоказание действует только для выполнения перевёрнутых положений, когда таз находится выше уровня головы. То же самое касается и пониженного артериального давления, но в этом случае всё зависит от вашего самочувствия. Если ничего не беспокоит, продолжайте практику даже в перевёрнутых позах.
  • Отслоение сетчатки глаза, глаукома, любые операции на глазах.
  • Некомпенсируемые травмы позвоночника, а также наличие любых металлических предметов в позвоночнике (пластины, штифты и так далее).
  • Менструация. Данное противопоказание действует только для перевёрнутых асан. Также в этот период не рекомендуется делать глубокие прогибы и работать с прессом.
  • Воспалительные ЛОР-заболевания. Данное противопоказание действует для наклонов и перевёрнутых поз.
  • Заболевания суставов – противопоказание для виса на руках и ногах.
  • Грыжи и протрузии позвоночника в период обострения.
  • Заболевания органов ЖКТ в период обострения.
  • Дисфункция желчного пузыря.
  • Психические заболевания, а также эпилепсия, приём психотропных препаратов, психоактивных веществ и алкоголя, антидепрессантов.
  • Дисфункция сосудов головного мозга.

10 асан из йоги в гамаках

Поза бабочки (баддха конасана)

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Техника выполнения

  • Заведите центр обеих стоп на гамак и встаньте на него, держась руками за «стенки» гамака.
  • Отклоните прямой корпус с прямыми ногами чуть назад.
  • Разведите колени в стороны, а подошвы стоп соедините друг с другом, таз опускайте вниз.
  • Переведите стропы гамака в сгиб бёдра, выведите по одному плечу наружу, отпуская стропы гамака и соединяя ладони.

Польза: улучшаются работа и мобильность тазобедренных суставов, вытягиваются мышцы бёдер, поясничный отдел позвоночника, предотвращает заболевания органов малого таза

Поза бабочки с поясничным прогибом

Техника выполнения

  • Войдите в позу бабочки, которую мы описали выше.
  • Захватите средние ручки гамака ладонями, отведите таз назад, отталкивая стопами гамак от себя.
  • Ладонями давите в ручки гамака и наклоняйте корпус вперёд. Удерживайте это положение несколько дыхательных циклов.

Польза: вытяжение позвоночника, укрепление плечевого и лопаточного комплекса, мышц рук.

«Собака» на трёх опорах

Техника выполнения

  • Заведите одну из стоп в гамак, натяните пальцы вниз, чтобы создать надёжную опору в ноге. Другую ногу оставьте на полу.
  • Поставьте ладони на уровне плеч, затем подайте таз назад и подкрутите его вверх, уводя ногу по коврику назад.
  • Сильно отталкивайтесь ладонями от коврика. Копчик направляйте вверх.
  • Задержитесь на несколько дыхательных циклов.
  • Затем повторите, поменяв стороны.

Польза: вытяжение позвоночника, растяжение мышц бёдер, ягодиц, рук.

Планка

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Техника выполнения

  • Заведите две стопы в гамак, расположив ткань гамака на уровне щиколоток. Пальцы стоп натяните вниз, создавая прочную опору в ногах.
  • Поставьте запястья под плечи, выпрямите руки и ноги.
  • Таз держите параллельно полу, не роняя и не задирая его наверх.
  • Глубоко дышите и удерживайтесь в планке несколько дыхательных циклов.

Польза: укрепление мышц кора, ягодиц, рук, бёдер, улучшение работы органов ЖКТ, предотвращение опущения внутренних органов.

Поза горы (тадасана)

Техника выполнения

  • Расположите гамак внизу лопаток. Ноги согните, поставьте стопы параллельно. Отдайте вес тела гамаку и опустите таз вниз, будто бы усаживаясь на невидимый стул.
  • Медленно выпрямляйте ноги в коленях, руки заведите за голову, вытяните их вдоль ушей.
  • Держите таз на одной плоскости со стопами и плечами. Сведите лопатки сзади.
  • Удерживайте положение несколько дыхательных циклов.

Польза: создаётся осевое вытяжение позвоночника, укрепляется плече-лопаточный комплекс.

Поза ребёнка (баласана)

Техника выполнения

  • Соедините большие пальцы стоп, раздвиньте колени пошире, таз посадите на пятки.
  • Ладони заведите в гамак и облокотитесь на него.
  • Руки удерживайте вдоль ушей, не опускайте вниз голову. Удерживайте позу в статике три-пять дыхательных циклов.
  • После можно сделать мягкие покачивания корпусом в разные стороны.

Польза: расслабляет мышцы тела и нервную систему.

Перевёрнутая поза бабочки

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Если вы выполняете это упражнение впервые, рядом с вами обязательно должен быть инструктор.

Техника выполнения

  • Расположите гамак в области крестца под поясницей. Руками возьмитесь за полотно.
  • Отклоните корпус назад, разводя ноги в разные стороны, перейдите в перевёрнутое положение.
  • Затем согните колени и соедините подошвы стоп, заведя их перед полотном гамака.
  • Создав прочную опору в гамаке, отпустите руки и сложите их перед грудью, оставаясь в висе.
  • Посмотрите медленно в разные стороны, чтобы кровь не приливала резко в голову. Оставайтесь в висе вниз головой не больше минуты.
  • После выполнения подтяните корпус вверх, обхватив гамак, выйдите из асаны.

Польза: под силой гравитации создаётся сильное вытяжение позвоночника, улучшается кровообращение в мозгу, за счёт притока крови омолаживается организм.

Переворот с вытяжением

Если вы выполняете это упражнение впервые, рядом с вами обязательно должен быть инструктор.

Техника выполнения

  • Сделайте всё согласно инструкции предыдущей позы.
  • Затем положите ладони на коврик и прошагайте ими вперёд.
  • Таз направьте от себя.
  • Задержитесь на несколько дыхательных циклов.
  • Сохраняйте положение не больше минуты.

Польза: создаётся пассивное мягкое вытяжение тела.

Поза лягушки

Техника выполнения

  • Расположите гамак на лопатках. Ладонями держитесь за стропы гамака.
  • Подведите согнутые ноги к груди, затем уведите их назад, соединив большие пальцы стоп.
  • Теперь отпустите гамак, ладони сложите между собой. Таз выталкивайте вперёд.
  • Оставайтесь в позе на несколько дыхательных циклов.

Польза: раскрывает бёдра и паховую область, укрепляет мышцы кора, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

Поза лодки (навасана)

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Техника выполнения

  • Расправьте гамак, сядьте в него.
  • Сидя на тазовых костях, отклоните корпус чуть назад, перекатываясь на крестец.
  • Предплечьями давите в наружные станки гамака.
  • Одним движением поднимите ноги вверх и согните их, выводя голени в параллель с полом.
  • Напрягите ягодицы, мышцы пресса, грудью стремитесь дотянуться до бёдер.
  • Находитесь в данной позе до 30 секунд.

Польза: укрепляет мышцы, предотвращает боли в спине, улучшает обмен веществ, повышает баланс и координацию, стимулирует работу гормональной системы, успокаивает нервную систему

Погружайтесь в практику, расслабляйтесь и находите путь к себе, к удовольствию и спокойствию. Улучшить результат вам поможет хороший инструктор, также вы можете устроить парную практику, пригласив на занятия близкого человека.

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