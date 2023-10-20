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Как визуально увеличить губы без инъекций: видео

Многие девушки мечтают о пухлых губах, но не все готовы прибегать к инъекциям и другим инвазивным процедурам.

Существует простой способов визуально увеличить губы и сделать их более объемными без уколов.

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Чтобы губы казались больше – нанесите средство для контура по внешнему краю губ и растушуйте. Это поможет создать естественную тень, благодаря чему губы будут казаться объемнее.

Звезды не готовы мириться с возрастными изменениями, поэтому все чаще прибегают к помощи пластических хирургов.

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