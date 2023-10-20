Способы скрыть отросшие корни волос назвала парикмахер

За месяц волосы способны отрастать до примерно 1,3 см, поэтому красящимся женщинам необходимо посещать стилиста минимум раз в шесть недель. Однако случается и такое, что времени на посещение парикмахерской просто нет. Способы скрыть отросшие корни после окрашивания назвала колорист Ханна Ривас.

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По ее словам, отличным способом среди парикмахеров считаются объемные укладки с кудрями. Если у девушки от природы вьющиеся волосы, стоит попробовать разные размеры завитка и иные направления. Также она предлагает сделать пучок и специально добавить ему небрежности, выпустив несколько прядей. Большое количество деталей отвлечет внимание от неподкрашенных корней.

Многие женщины оставляют волосы распущенными, однако Ривас считает, что лучше часть из них поднять. Если верхнюю часть, которую можно выделить, проведя пальцами от уха до уха, зачесать назад и заколоть, то волосы будут выглядеть стильно. В данном варианте также можно добавить объем.