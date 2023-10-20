SMAS всемогущий: врачи рассказали всю правду о популярной процедуре омоложения

История тюменки, которая пострадала от SMAS-лифтинга, взбудоражила всю Россию. Девушка сделала популярную процедуру и попала в больницу. Это не единичный случай, но девушки продолжают рисковать и доверяют свое лицо неквалифицированным специалистам, которые предлагают услуги по низким ценам. Чем опасна процедура и как уродуют девушек, рассказали «ФедералПресс» опытные врачи.

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Пластический хирург о последствиях процедуры

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SMAS-лифтинг – это процедура, которая с помощью ультразвуковых волн затрагивает глубоко лежащие ткани под кожно-жировой прослойкой и подтягивает их. Такая услуга популярна как в косметологических кабинетах, так и в клиниках.

Пластический хирург в этом случае работает не только с поверхностными, но и с более глубокими структурами кожи. Существуют и аппаратные методики, которые в неумелых руках становятся опасными.

Все процедуры необходимо делать в квалифицированных клиниках

«SMAS-слой с помощью различных методов сокращается, с помощью этого он уменьшается в объеме и удерживает мягкие ткани в молодом положении. Если эти манипуляции выполняет не профессионал или аппарат не лицензированный, можно сжечь ткани лица», – рассказал «ФедералПресс» челюстно-лицевой хирург Тюменского клинического госпиталя Александр Маринин.

Хирург рассказал, что при комплексной подтяжке лица не раз видел жженый и дырявый SMAS. На восстановление лица уходит много времени, а порой это сделать невозможно. Последствия процедуры могут быть самыми страшными, вплоть до некроза и повреждения нервной системы. После таких экспериментов можно остаться инвалидом на всю жизнь.

«После таких процедур происходит перестройка организма и питания кожи, и сама кожа повреждается во время процедуры. Я считаю, что эта процедура подходит молодым девушкам, возрастные изменения с его помощью не исправить», – добавил хирург.

Женщин уродуют китайскими аппаратами

SMAS-лифтинг делается на специальных сертифицированных аппаратах, таких как Альтера или Ultraformer. На сегодняшний день рынок заполонили китайские нелицензированные аппараты, на которых невозможно отследить процесс работы.

Все процедуры необходимо делать в квалифицированных клиниках

«Такие аппараты продаются свободно, и их может приобрести любой. Вам не понадобится ни медицинское образование, ни дополнительное образование по аппаратной косметологии. Любая девочка может купить себе аппарат и начать им работать, оказывая услуги красоты, не понимая, что она вообще делает», – рассказала руководитель студии красоты «Бьюти Мо» Татьяна Бочкова.

Она отметила, что именно из-за этой доступности участились случаи, когда женщины не видят нужного эффекта. Гораздо хуже, когда эти аппараты уродуют лица девушек. Это происходит из-за того, что аппарат нагревает внутренние слои кожи, где находятся коллагеновые волокна. От этого волокна сокращаются, но возможно и их частичное отмирание.

«Я сама попробовала эту процедуру и на дорогом оборудовании, и подешевле. Честно скажу, я попала в ту категорию счастливых женщин, которые просто не увидели результата. Вообще, тяжелые ткани такая процедура не поднимет, и лучше обращаться к пластической хирургии. Не вижу смысла платить большие деньги за аппарат, который не поможет, а еще может и изуродовать», – резюмировала Татьяна.

Печальные истории женщин

Далеко не все девушки наслаждаются красотой и молодостью после дорогостоящих процедур.

«Моей клиентке подтягивали SMAS-лифтингом лоб, и сделали это очень сильно. Вначале у нее вверх поднялись брови, но, видимо, волокна пережгли, и по истечении времени брови повисли на лицо», – поделилась Татьяна.

Все чаще девушки в социальных сетях делятся своим печальным опытом. Жительница Уфы вместо подтяжки кожи получила рубцы и шрамы на лице.

«Мне казалось, что мое лицо варят в микроволновке. Я слышала треск своих зубов. Сейчас у меня просто отсутствует одна щека. Писала девушке, которая делала мне процедуру, но она меня проигнорировала. Я не одна пострадала», – пишет в социальных сетях Олеся.

Девушку поддержали многие пользователи и отметили, что на таких мошенников можно попасть в любом регионе. Главная уловка, конечно, это низкие цены и гарантия высокого качества.

Скандал в Тюмени

По выгодной цене попробовать «волшебную» процедуру решила и тюменка в одной из клиник. Там девушку убедили, что клиника имеет лицензию, аппарат сертифицирован, а процедуру проводит получивший нужное образование косметолог.

Все процедуры необходимо делать в квалифицированных клиниках

«SMAS-лифтинг проводится на лице, в других частях тела сам SMAS отсутствует. Но его предлагают в клиниках сделать и на животе, и на руках, и на ягодицах», – отметила Татьяна Бочкова.

Тюменка согласилась на процедуру, но через пять дней почувствовала, что у нее начали неметь пальцы и появилась нестерпимая боль. Стоимость процедуры составляла 7000 рублей, но сэкономленные деньги женщина потратила на восстановление и лечение. Реабилитация ей обошлась почти в 200 тысяч.

В клинике на жалобы тюменки не отреагировали, и пострадавшая написала заявлению в полицию.

«По версии следствия, подозреваемая организовала сеть салонов, где оказывала услуги на специальном аппарате, который не имел лицензии. Процедуру выполнял специалист, не имеющий образования врача-косметолога. В настоящее время расследование завершено, дело направлено в суд. Подозреваемая помещена в СИЗО», – сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Тюменской области.