Названы способы избежать появления растяжек во время похудения и беременности

Спортивный врач и бьюти-эксперт Александра Чистякова рассказала, что растяжки, или стрии, могут образовываться, в том числе, из-за нехватки витаминов в организме или резкого увеличения площади кожи. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала способы избежать их появления во время похудения и беременности.

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Чистякова обратила внимание, что растяжки могут появляться и у женщин, и у мужчин. Они возникают из-за резких скачков веса, генетической предрасположенности, гормонального сбоя или нехватки витаминов, объяснила врач. При этом, по ее словам, чаще всего к косметологам по поводу растяжек обращаются беременные женщины.

У 55 процентов рожавших женщин возникают растяжки

Для профилактики образования растяжек Чисткова рекомендовала принимать витамины (после назначения врача), пить больше воды, использовать увлажняющие кремы с цинком, ланолином, ретинолом и масла, которые следует наносить на кожу.

Эксперт добавила, что иногда для профилактики растяжек и выработки коллагена рекомендуют делать массаж проблемных зон варежками или мягкими щетками. Однако этот метод опасен для беременных, так как им нельзя надавливать на живот, заключила врач.