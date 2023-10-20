Тренер назвал три простых способа сжигать больше калорий во время бега и ходьбы

Бег и ходьба — две наиболее доступные и эффективные формы физической активности. Они помогают в снижении веса и способствуют общему оздоровлению организма.

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Занятия не только эффективно сжигают калории, но и улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, способствуют тонусу мышц и хорошему настроению. Фитнес-тренер Ти Джей Ментус назвал три простых шага, чтобы сжигать больше калорий во время прогулок и пробежек. Об этом пишет американское издание She Finds.

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Двигайтесь быстрее

Увеличение темпа во время ходьбы или бега может значительно повысить потенциал сжигания калорий. Когда человек двигается быстрее, организму требуется больше энергии для поддержания возросших усилий. Это приводит к более высокому расходу калорий. В случае бега интенсивность и влияние на сжигание калорий более выражены при высоких скоростях. Эта связь между скоростью и сжиганием калорий важна для контроля веса, поскольку позволяет максимально использовать преимущества физических упражнений.

— Сжигание калорий связано с частотой сердцебиения. Чем выше частота сердечных сокращений, тем больше калорий сжигается за минуту тренировки. Часто во время кардиотренировок сжигается мало калорий, так как спортсмен недостаточно напрягается и его организм привыкает к одному и тому же комфортному темпу, — объяснил тренер Ментус.

Тренируйтесь в жилете с утяжелителями

Сжигать больше калорий можно, если гулять и бегать в спортивном жилете с утяжелителями. Дополнительное сопротивление заставляет тело работать усерднее, охватывая больше мышц и увеличивая общую интенсивность тренировки. Это повышает частоту сердечных сокращений и расход калорий, делая тренировку более эффективной.

— Даже два–три килограмма могут повысить качество тренировки без необходимости двигаться быстрее или преодолевать большее расстояние. Дополнительный вес заставляет нижнюю часть тела работать немного усерднее, чтобы продвигаться вперед, а туловище — держаться вертикально, — отметил эксперт.

Бегайте в гору или на беговой дорожке с уклоном

Поиск местности «в гору» или использование функции наклона на беговой дорожке станут разумной стратегией для увеличения сжигания калорий как при ходьбе, так и при беге. Когда человек работает против силы тяжести, поднимаясь по склону, мышцы задействованы интенсивнее, увеличиваются общее усилие и расход калорий. Независимо от того, предпочитаете ли вы прогулки на свежем воздухе или удобство беговой дорожки, включение наклонов в свой распорядок дня — это эффективный способ интенсифицировать прогулки или пробежки и увеличить потенциал сжигания калорий.