Позитивное долголетие: как обмануть старость и продлить жизнь

По данным исследования, опубликованного в научном журнале «Народонаселение», россияне считают, что становятся старыми в 70,7 года.

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«Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, какие критерии старости существуют и как дольше оставаться молодым и здоровым.

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Когда наступает старость

По ее словам, человек становится старым, когда у него ухудшаются здоровье и интеллектуальная активность.

— Наступление старости можно определить, когда человек начинает долго думать и делает много ошибок, постоянно чувствует тревогу, неуверенность, становится мнительным и обидчивым. Все эти факторы показывают, что он стареет и начинает хуже справляться с интеллектуальными задачами, — сказала она.

Специалист отметила, что люди и в 30 лет могут говорить, что они стареют, но это не более чем шутки и кокетство.

Эксперт напомнила, что есть общепринятые критерии определения старости по возрасту человека:

60–74 года — пожилой;

75–90 лет — старческий;

90–99 лет — долгожители;

100–109 лет — столетние;

110 лет и более — супердолгожители.

— Однако все это индивидуально, в зависимости от образа жизни и биологических часов человека. Многие люди в одном и том же возрасте по-разному себя ощущают, — сказала она.

Как продлить молодость

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что те, кто занимается интеллектуальным трудом, намного дольше остаются в хорошем состоянии.

— Специалисты всегда рекомендует взрослым людям трудиться головой. Например, решать кроссворды, тренироваться с таблицей Шульте. Если уделять этим занятиям хотя бы пять минут ежедневно, то концентрация внимания и память будут дольше сохраняться на хорошем уровне. Это продлит интеллектуальную молодость и не позволит угасать жизненно важным функциями мозга, — рассказала Наумова.

Также большое значение имеют:

образ жизни;

развитые социальные связи;

интересные хобби и увлечения;

радость от жизни.

Психолог посоветовала жителям столицы принимать активное участие в проекте «Московское долголетие». Пенсионеры могут выбрать интересные для себя занятия, найти друзей и разнообразить свою жизнь.

— В столице есть проект «Московское долголетие». Люди пожилого возраста могут посещать большое количество кружков, где они смогут находить себе друзей, людей, близких по интересам, и вместе проводить время, получать от этого удовольствие, овладевать новыми навыками и знаниями. Это позволяет дольше жить и улучшить качество жизни, — сказала она.

Найти цель жизни

По мнению специалиста, важно, чтобы у человека была цель в жизни: именно она даст ему силы жить.

— Я рекомендую людям пожилого возраста поддерживать себя, не злиться на других, стараться видеть только хорошее и поставить перед собой интересные цели. Тогда у вас будет активное и позитивное долголетие, — подытожила она.

Участники проекта «Московское долголетие» смогут посетить лекции более чем в 20 вузах столицы. Всем желающим прочтут лекции по истории, философии и психологии. Также к посещению доступны курс по ландшафтному дизайну и литературная мастерская. В ведущих вузах страны в новом осеннем семестре открылось более 150 групп для москвичей старшего поколения. Например, в МГУ имени М. В. Ломоносова можно посетить занятия на историческом и философском факультетах.