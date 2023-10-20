Позитивное долголетие: как обмануть старость и продлить жизнь
По данным исследования, опубликованного в научном журнале «Народонаселение», россияне считают, что становятся старыми в 70,7 года.
«Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, какие критерии старости существуют и как дольше оставаться молодым и здоровым.
Когда наступает старость
По ее словам, человек становится старым, когда у него ухудшаются здоровье и интеллектуальная активность.
— Наступление старости можно определить, когда человек начинает долго думать и делает много ошибок, постоянно чувствует тревогу, неуверенность, становится мнительным и обидчивым. Все эти факторы показывают, что он стареет и начинает хуже справляться с интеллектуальными задачами, — сказала она.
Специалист отметила, что люди и в 30 лет могут говорить, что они стареют, но это не более чем шутки и кокетство.
Эксперт напомнила, что есть общепринятые критерии определения старости по возрасту человека:
- 60–74 года — пожилой;
- 75–90 лет — старческий;
- 90–99 лет — долгожители;
- 100–109 лет — столетние;
- 110 лет и более — супердолгожители.
— Однако все это индивидуально, в зависимости от образа жизни и биологических часов человека. Многие люди в одном и том же возрасте по-разному себя ощущают, — сказала она.
Как продлить молодость
Собеседница «ВМ» подчеркнула, что те, кто занимается интеллектуальным трудом, намного дольше остаются в хорошем состоянии.
— Специалисты всегда рекомендует взрослым людям трудиться головой. Например, решать кроссворды, тренироваться с таблицей Шульте. Если уделять этим занятиям хотя бы пять минут ежедневно, то концентрация внимания и память будут дольше сохраняться на хорошем уровне. Это продлит интеллектуальную молодость и не позволит угасать жизненно важным функциями мозга, — рассказала Наумова.
Также большое значение имеют:
- образ жизни;
- развитые социальные связи;
- интересные хобби и увлечения;
- радость от жизни.
Психолог посоветовала жителям столицы принимать активное участие в проекте «Московское долголетие». Пенсионеры могут выбрать интересные для себя занятия, найти друзей и разнообразить свою жизнь.
— В столице есть проект «Московское долголетие». Люди пожилого возраста могут посещать большое количество кружков, где они смогут находить себе друзей, людей, близких по интересам, и вместе проводить время, получать от этого удовольствие, овладевать новыми навыками и знаниями. Это позволяет дольше жить и улучшить качество жизни, — сказала она.
Найти цель жизни
По мнению специалиста, важно, чтобы у человека была цель в жизни: именно она даст ему силы жить.
— Я рекомендую людям пожилого возраста поддерживать себя, не злиться на других, стараться видеть только хорошее и поставить перед собой интересные цели. Тогда у вас будет активное и позитивное долголетие, — подытожила она.
Участники проекта «Московское долголетие» смогут посетить лекции более чем в 20 вузах столицы. Всем желающим прочтут лекции по истории, философии и психологии. Также к посещению доступны курс по ландшафтному дизайну и литературная мастерская. В ведущих вузах страны в новом осеннем семестре открылось более 150 групп для москвичей старшего поколения. Например, в МГУ имени М. В. Ломоносова можно посетить занятия на историческом и философском факультетах.
Также недавно в столичных центрах «Московского долголетия» начался городской литературный фестиваль для старшего поколения, в рамках которого пройдут всевозможные викторины и дискуссии. Финал и торжественное награждение состоится 24 октября в центре «Марьина Роща».