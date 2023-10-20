Две ошибки в макияже, которые старят

С возрастом появление морщин неизбежно. Однако хочется не привлекать к ним внимание, а, наоборот, расставить акценты на выигрышных чертах лица. В этом может помочь макияж, но неправильные техники дадут обратный эффект.

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Визажисты назвали две распространенные ошибки, которые допускают женщины старше 40 лет при нанесении макияжа: они добавляют лицу лишние годы. Об этом сообщает американское издание She Finds.

Графичная подводка

Визажист Анастасия Томченко предупредила, что при интенсивном нанесении черного карандаша на нижнюю слизистую глаз они визуально уменьшаются, а все внимание акцентируется на мешках под ними и морщинах вокруг. Чтобы избежать этого эффекта, она посоветовала тщательно растушевывать линии.

— Женщинам старше 35 лет не нужен графичный макияж, а линия подводки должна быть мягкой, — посоветовала она.

Специалист объяснила, как создать нежный эффект подводки «кошачий глаз», который придаст глазам свежесть и молодость.

— Я рекомендую использовать серый или коричневый тона, а для растушевки линии подойдет мягкий карандаш кайал. Нужно растушевать карандаш, пока он свежий, или использовать слегка увлажненную кисточку со скошенной щетиной, смоченную в консилере, чтобы создать мягкое мини-крылышко.

Ультраблестящие тени для век

Визажистка Дестини Макгилл объяснила, что чрезмерно блестящие или мерцающие тени только привлекают внимание к морщинам, тем самым усугубляя проблему. Вместо них эксперт посоветовала выбирать матовые варианты.