5 причесок, которые эффектно смотрятся и делаются за 10 минут

Иногда нам хочется сделать какую-то новую прическу, при этом потратить на нее минимум сил, времени и нервов. Знакомо?

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Специально по этому случаю популярный блогер Елена Ерошкина собрала подборку из пяти причесок, которые смотрятся просто восхитительно и при этом делаются за считанные минуты!

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Объем у корней

Это первый вариант эффектной укладки для любой стрижки! Он легко создается, когда вы сушите волосы головой вниз. Внимание! Если волосы тонкие, средней плотности, то не нужно использовать пенку для волос, она их только утяжелит! Но, в любом случае, пробуйте разные варианты.

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Если всё же хочется с пенкой, то берите слабую или среднюю силу фиксации.

Эффект мокрых волос, зачесанных назад

Это самая быстрая и эффектная укладка, которая сделает красивой любую стрижку и любой цвет волос. Идеально для стилизации съемки. Если у вас ещё до сих пор не ни одной фотографии с мокрыми волосами, скорее исправляйте ситуацию! Это очень горячо и стильно!

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Укладка на брашинг

Брашинг — это круглая расческа, которую используют с феном. Здесь самое главное — разделить волосы и сушить слоями, чтобы ничего лишнего не нависало на расческу и не мешало вам сделать ваше красивое дело!

Пробор как вид укладки

Экспериментируйте с пробором, смелее! Новый пробор — новая вы, это точно! Делайте фото, анализируйте себя как бы со стороны. Пробуйте новое, и даже если сразу будет некомфортно, вы постепенно сможете выбрать для себя самый яркий и красивый вариант пробора!

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Пучок

Это просто и очень красиво! Нанесите на чистые волосы немного лака для волос или пудры, чтобы сделать их более гладкими и послушными. Соберите в небрежный низкий пучок. Такая прическа хороша и под вечерний наряд, и для прогулки в парке! Это удобно, женственно и просто.

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Вы задумывались над тем, почему пучок после душа получается классным? Потому что волосы влажные, липкие и жестковатые. Смело прорабатывайте их лаком и экспериментируйте с пучками! Какой бы ни была укладка, важно делать ее на чистые волосы. И вообще, первым видом прически нужно было описать именно красивые, хорошо вымытые волосы.