Врачи назвали заболевание, которое стали чаще выявлять у беременных

В последние годы значительно выросло число беременных с гестационным сахарным диабетом. Сегодня это заболевание выявляют у 7-10% будущих мам, рассказала "РГ" главный врач Института репродуктивной медицины Remedi Елена Младова.

По ее словам, с одной стороны, это связано с улучшением диагностики, с другой - с высоким индексом массы тела женщин и ростом числа беременных старше 35 лет.

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"Все это - факторы риска для развития гестационного диабета", - пояснила врач.

Она также обратила внимание, что гестационный диабет чаще всего возникает на сроке 24-28 недель, причем, это не значит, что у пациентки обязательно был диабет до беременности. Просто в период вынашивания ребенка, говорит Младова, поджелудочная железа женщины "сбоит" под действием гормонов. Сигнализировать об этом могут повышенная жажда и учащенное мочеиспускание.

Гестационный сахарный диабет сегодня - это самое частое нарушение обмена веществ у беременных, отмечает гинеколог "Телодоктор24" Мария Меньшикова. Она подчеркнула, что от обычного сахарного диабета он отличается тем, что возникает исключительно в период, когда женщина готовится стать матерью.

"Это заболевание проявляется во время беременности и может прекратиться после ее окончания", - сказала доктор.

При этом, критерии диагноза отличаются от обычных цифр, для беременных нормы сахара в крови ниже: утром до еды 3,3-5,0 ммоль/л, через 1 час после еды - меньше 7,0 ммоль/л.

По словам Меньшиковой, регулярное повышение цифр на глюкометре грозит осложнениями для матери и плода. Например, оно может спровоцировать развитие тяжелых форм позднего гестоза, вплоть до преэклампсии, из-за него повышается риск инфекционно-воспалительных заболеваний при беременности и в послеродовом периоде, а также развития сахарного диабета второго типа уже после беременности, гипо- и гипергликемических состояний. Известное большинству выражение "крупный плод" - ребенок, родившийся с массой тела более 4 кг, это тоже одно из осложнений гестационного сахарного диабета. В числе его последствий - гипогликемия и нарушение дыхания у новорожденного. Самым грозным осложнением нелеченого диабета беременных может быть антенатальная гибель плода.