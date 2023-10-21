Врачи назвали заболевание, которое стали чаще выявлять у беременных
В последние годы значительно выросло число беременных с гестационным сахарным диабетом. Сегодня это заболевание выявляют у 7-10% будущих мам, рассказала "РГ" главный врач Института репродуктивной медицины Remedi Елена Младова.
По ее словам, с одной стороны, это связано с улучшением диагностики, с другой - с высоким индексом массы тела женщин и ростом числа беременных старше 35 лет.
"Все это - факторы риска для развития гестационного диабета", - пояснила врач.
Она также обратила внимание, что гестационный диабет чаще всего возникает на сроке 24-28 недель, причем, это не значит, что у пациентки обязательно был диабет до беременности. Просто в период вынашивания ребенка, говорит Младова, поджелудочная железа женщины "сбоит" под действием гормонов. Сигнализировать об этом могут повышенная жажда и учащенное мочеиспускание.
Гестационный сахарный диабет сегодня - это самое частое нарушение обмена веществ у беременных, отмечает гинеколог "Телодоктор24" Мария Меньшикова. Она подчеркнула, что от обычного сахарного диабета он отличается тем, что возникает исключительно в период, когда женщина готовится стать матерью.
"Это заболевание проявляется во время беременности и может прекратиться после ее окончания", - сказала доктор.
При этом, критерии диагноза отличаются от обычных цифр, для беременных нормы сахара в крови ниже: утром до еды 3,3-5,0 ммоль/л, через 1 час после еды - меньше 7,0 ммоль/л.
По словам Меньшиковой, регулярное повышение цифр на глюкометре грозит осложнениями для матери и плода. Например, оно может спровоцировать развитие тяжелых форм позднего гестоза, вплоть до преэклампсии, из-за него повышается риск инфекционно-воспалительных заболеваний при беременности и в послеродовом периоде, а также развития сахарного диабета второго типа уже после беременности, гипо- и гипергликемических состояний. Известное большинству выражение "крупный плод" - ребенок, родившийся с массой тела более 4 кг, это тоже одно из осложнений гестационного сахарного диабета. В числе его последствий - гипогликемия и нарушение дыхания у новорожденного. Самым грозным осложнением нелеченого диабета беременных может быть антенатальная гибель плода.
Для снижения сахара крови беременным часто назначают инсулин, поскольку таблетированные препараты им запрещены. Как пояснила врач, они обладают тератогенным эффектом и могут вызвать уродства плода. Лечение гестационного диабета также включает активный образ жизни и диету, заключила Меньшикова.