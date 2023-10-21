Почему женщинам не стоит доверять советам по стрижке от других женщин

Учеными были проведены два теста, в которых участвовало 450 представительниц слабого пола в возрасте от 17 до 67 лет. Им представили гипотетических посетительниц парикмахерской, каждая из которых имела портретное изображение различной степени привлекательности и собственные предпочтения по длине стрижки. Испытуемых попросили дать совет по объему волос, которые следует убрать в каждом конкретном сценарии.