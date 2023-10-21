Почему женщинам не стоит доверять советам по стрижке от других женщин

Исследователи из австралийского университета Чарльза Стерта выявили, что женщины склонны рекомендовать другим женщинам вредные советы по стрижке с целью уменьшить их физическую привлекательность для мужчин и снизить возможную конкуренцию. Доклад вышел в научном журнале Personality and Individual Differences (PID).
По мнению ученых данный феномен отмечается даже среди абсолютно незнакомых друг с другом женщин. Такое поведение позволяет предположить врожденную склонность саботировать потенциальных соперниц.
Психологи хотели узнать, способна ли конкуренция между женщинами выявиться в контексте советов по внешнему виду, данных гипотетическим клиенткам парикмахерской.
«То, что видится легкомысленной темой для исследования, на деле очень серьезно. Сценарий с парикмахерской это всего лишь средство задать вопросы о том, как женщины ведут саботаж друг друга тонкими, едва заметными способами», подчеркнула автор работы Даниэль Суликовски.
Учеными были проведены два теста, в которых участвовало 450 представительниц слабого пола в возрасте от 17 до 67 лет. Им представили гипотетических посетительниц парикмахерской, каждая из которых имела портретное изображение различной степени привлекательности и собственные предпочтения по длине стрижки. Испытуемых попросили дать совет по объему волос, которые следует убрать в каждом конкретном сценарии.
Психологи выявили, что участницы эксперимента с большей вероятностью рекомендовали другим женщинам делать короткие стрижки. Причиной данной рекомендации могло быть стремление тонко манипулировать внешним видом конкуренток. Особенно такое поведение проявлялось в тех случаях, когда участница теста и предполагаемая посетительница салона красоты обладали примерно одинаковым уровнем привлекательности.